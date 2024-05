Csinos, elegáns öltözetben ragyogó szemekkel fogadta Edit néni a gratulációkat, apró ajándékokat és virágcsokrokat május 11-én a Városháza dísztermében, ahol azért gyűltek össze, hogy őt ünnepeljék. Mint mondta, minden nap egy ajándék és nagyon örül neki, hogy megélhette ezt a napot.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Edit nénit elsők között Cser-Palkovics András polgármester és Deák Lajosné önkormányzati képviselő köszöntötte, majd sorra jöttek a rokonok, barátok és a Klub tagjai, amelynek az ünnepelt is tagja már hosszú évek óta. A születésnapos és férje ugyanis még 1972-ben vásárolt egy szürke autót, amely a mai napig a tulajdonában van. A jármű színe azért is hangsúlyos, mert mint a köszöntésen megtudtuk, férjével hosszasan tanakodtak a kereskedésbe vezető úton, hogy milyen színű autót vásároljanak, majd odaérve csak szürke Polski Fiat autók voltak, így a választás egyszerű volt.

Az ünnepelt és férje még 1972-ben vásárolta meg autóját

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A ma már veteránnak számító négykerekűvel jó ideig Edit néni is szelte az utakat és rengeteg Polski Klub rendezvényre is ellátogatott vele. Sőt mi több a délelőtti órákban az arra járók láthatták is az autót a Hermann László Zeneiskola udvarán a Klub többi veterán járművével együtt.