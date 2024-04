Sokak szerint a locsolkodási szokások klasszikus formája eltűnőben van országszerte, és a legtöbb helyen a hagyomány a férfiak számára egyfajta kötelező rutinturné, a hölgyeknek kissé kellemetlen pacsulihadjárat, a gyerekeknek pedig egyszerűen csak anyagi bevétel lett. Sokan vannak olyanok is, akik a hosszú hétvégén inkább elutaznak, azok közül pedig, akik maradnak, sokan lehúzott redőnyök mögött „vészelik át” a számukra nemkívánatos hétfői kölnipermetes körmenetet. Még ha jogosnak tűnik is az észrevétel, mégis számtalan településen próbálják megőrizni a húsvéti locsolás tradicionális hangulatát, és szerveznek múltat idéző, szívet lelket melengető alkalmakat. Így tettek Úrhidán is. A lovaskocsival érkező locsolókat hét helyen várták izgalommal vegyített szeretettel a lányos házak lakói. A locsolás ceremóniáját követően, ahol egyaránt előkerült a kölni és a szódavíz is, természetesen festett tojással, süteménnyel, üdítővel, és kis ajándékokkal kedveskedtek a frissen locsolt virágszálak a figyelmes uraknak. A fogatot Müller Szilárd hajtotta, az alkalom pedig reméljük szép emlék marad majd a fiatalok számára, és talán éppen ezért, tovább viszik majd magukkal a húsvét csodaszép népi hagyományát a jövőbe.

Fotó: A szervezők