A 10 órakor kezdődő megnyitón, beszédet mondott Gárdonyi Sándorné polgármester-asszony, Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, Marekkel Tibor a Dég Közösségi Polgárőrség elnöke, valamint Cseh István a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke, aki beszéde végén okleveleket adott át 5 fő jubiláló egyesületi tagnak, polgárőr szolgálatuk elismeréseként. Mindnyájan nagyra értékelték az egyesületi tagok 25 éves munkáját. Megkeresésünkre Marekkel Tibor, a Dég Közösségi Polgárőrség elnöke egy sikeres napról számolt be, ahol Dégi Boróka és Forgócska Néptánccsoport műsora mellett különleges előadások színesítették a programot.

A hivatalos megnyitón a beszédek mellett elismeréseket is átadtak.

Fotó: Sebestyén Bálint

– A megnyitót követően a színpadot a székesfehérvári Bugát Pál Technikum három diákja vette át, és egy nagyon hasznos és színvonalas újraélesztési bemutatót tartottak a közönségnek. Ezt követően a program a színpad melletti füves területen folytatódott, ahol Gutai Dezső és 5 fős csapata önvédelmi és Kraw Maga bemutatóval kápráztatta el a nézőket. Mindemellett a helyi általános iskola diákjai is a deszkákra léptek műsorszámukkal, közben pedig a színházteremben több fordulós KAHOOT vetélkedőkön tehették próbára tudásukat az érdeklődők – kezdte beszélgetésünket az elnök, akitől azt is megtudtuk, hogy szintén a színházterem adott otthont a különböző kiállításoknak: Itt volt megtekinthető például a budapesti Rendőrmúzeum vándorkiállítása, a dégi polgárőrség elmúlt 25 évben szerzett elismerései, díjai, kitüntetései, régen és jelenleg használt technikái, a negyed évszázaduk fotói, az iskolások közbiztonsággal kapcsolatos rajzai, festményei, valamint a régi idők rendőr ruházataiból is láthattak kiállítást a terembe betérők.

A színházterem különböző kiállításoknak is otthont adott.

Fotó: Sebestyén Bálint

Marekkel Tibor elmondta, hogy a közösen elfogyasztott kiváló ebéd (vaddisznópörkölt illetve, pincepörkölt) után, a délután is bővelkedett kíváló programokban.

– Rendkívül hasznos balesetmegelőzési előadást hallgathatott végig a nagyérdemű közönség Májer László rendőr őrnagy úrtól a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály kiemelt fő előadójától. Őt követte a színpadon Pavelcze László a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató- Mentő Nemzetközi Csoport parancsnoka, a Baptista Szeretetszolgálat veszélyhelyzet-kezelési igazgatója és társa Klupács Péter a nézők interaktív bevonásával rendkívül hasznos előadást tartottak mely hatalmas sikert aratott kicsik és nagyok körében egyaránt. Sőt, a rendezvény egész ideje alatt zajlott egy mindenki számára meghirdetett játék melynek neve „PolgárŐrjárat pecsétgyűjtő kalandtúra”. A vállalkozó szellemű játékosoknak nyolc állomást kellett meglátogatniuk és ott különböző feladatokat teljesíteniük. Állomások : 1. Lajoskomáromi Önkéntes Tűzoltók, 2. Rendőrség-Balesetmegelőzés, 3. Elsősegély sátor, 4. Székesfehérvári Városi Polgárőrség 5. Rendőrmúzeum, 6. Dégi Polgárőrség, 7. Alba Regia Polgárőrség, 8. Honvédség – Katonai Toborzó sátor. Az összes pecsétet sikeresen összegyűjtők sok hasznos információval bővíthették tudásukat a legszerencsésebbek pedig a nap végi sorsoláson értékes ajándékokat nyertek. A helyi polgárőr egyesület ezúton is köszöni, minden közreműködőnek a munkáját, akik segítettek a programok megvalósításában, valamint a kisorsolásra került nyeremények felajánlását – zárta gondolatait Marekkel Tibor a Dég Közösségi Polgárőrség elnöke.

Természetesen fesztivál révén a főzőverseny sem maradhatott el, Klíma Gyuláné pincepörköltje lett a győztes.