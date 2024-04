A Dinnyési Várpark márciusban ismét megnyitotta kapuit a kirándulók előtt, akik ezúttal is újabb különlegességgel találkozhatnak a területen. Alekszi Zoltánt, a Várpark vezetőjét kérdeztük arról, milyen élményre számíthatnak idén az osztálykirándulók, látogatók a világ egyik legkülönlegesebb vármakett parkjában.

- Amióta 14 év alattiak számára ingyenes a vasúti és helyközi tömegközlekedés Magyarországon, még fontosabb kiemelni, milyen könnyű a Várpark megközelítése vonattal, busszal! – mutatott rá Alekszi Zoltán. A Várpark 20 ezer négyzetméteres területen található a Dinnyési-fertő természetvédelmi területének oldalában, ahová történelmi és egyházi tematikájú kiállítási anyagokat is álmodott és épített a házigazda. 2024-ben 46 anyaghű makettvár s 90 fejedelmi, királyi és kormányzói emlékoszlop fogadja az ide betérőket, akik a makettkiállítás után, egy Árpád-kori skanzenben találják magukat. Az idei év legfőbb újdonsága is itt található: a fehérvári koronázó bazilika, illetve a dinnyési elfeledett templom a legfrissebb alkotás a területen.

A skanzen központi érdekessége azonban az a rotunda, azaz körtemplom, ahol további újdonságok kialakításán gondolkodik Alekszi Zoltán. Nem messze innen található a Szentek fala, amely az egyházi iskolai csoportok számára jelenthet különösen fontos célpontot: a 300 méteres vitrinben 614 szent szobrával ismerkedhetnek mg az érdeklődők. A Vatikán a Szentek fala apropóján meg is hívta Alekszi Zoltánt a pápához egy magánaudienciára. Az alkotás-sorozatról továbbá dokumentumfilm készült, melyet a látogatók számára vetítenek a Várparkban.

A kézműves foglalkozásokat idén is tovább folytatják – tette hozzá a házigazda. A skanzen területén ugyanis olyan mesteremberek kapnak teret minden évben, akik kézműves technikákkal készítik portékáikat. Sőt mi több – tudtuk meg - Tolcsvay Béla Kossuth-díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró – Alekszi Zoltán megfogalmazásában: „élő legenda” – is gyakran megfordul itt, hiszen rendszeresen tart előadásokat az osztályoknak a Várparkban.

- A gyerekek számára igen kedves helyszín a Várpark, hiszen számukra is érdekes, meseszerű, a való világ kicsinyített mása jelenik meg előttük, ahol észrevétlenül tanulhatnak is. A pedagógusokat mindeközben a feliratozott táblák segítik a tájékozódásban – fogalmazott Zoltán, elárulva: nagy tervek megvalósítása zajlik jelenleg is a parkban. - Egy újabb templom készül, melynek avató ünnepségét reményeim szerint még idén meg tudjuk tartani. Mindezek mellett kerti vasutat építünk, amely valódi vonatozós élményt jelent majd a gyerekeknek: a 25-30 személy szállítására alkalmas, 600 méteren zakatoló kisvonat remélhetőleg nyár közepére elkészül. A távlati tervek között szerepel továbbá a Szentek falának folytatása, melynek eredményeként közel duplájára, 550 méteresre nő a szabadtéri kiállítás hossza, melyben természetesen további szentek szobrai is helyet kapnak majd. Ez azonban már a jövő év egyik projektje lesz.