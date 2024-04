OSB lapból készített alaplapra csavarozták fel a városgondnokság dolgozói azokat a fészkeket, melyeket a Gárdonyi Géza Művelődési Ház homlokzatára rögzítettek kosaras autóból. Mielőtt felkerült volna a helyére, kaptak egy vékony sárfedést, hogy, minél természetesebbnek tűnjenek.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Az ilyen telepítésekkel kapcsolatban nagyon pozitív tapasztalataink vannak, és sok esetben nem is az eszközt kezdik el használni a madarak, hanem melléépítik a fészküket. Biztonságot nyújt számukra a kolónia látványa és úgy kezdik építeni az új kecót, akár a kihelyezettek mellé, vagy éppen alá. Érdemes megemlítenem, hogy az idei évben kaptunk 50 fészket a Jópont Alapítványtól, Agárdról, úgyhogy ez ilyen szempontból is egy kiváló együttműködést jelent. Az épületekre leginkább a molnár fecskék szeretnek fészkelni – mondta Csete Gábor a városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője.

Mint megtudtuk, a kapott 50 darabból származik az a húsz, amit április 22-én kora délelőtt feltettek a Gárdonyi művház homlokzatára. A másik 30 darab a Sóstóra, a Nádi bereknél található madármegfigyelőnek a tó felőli oldalára kerül. A művelődési házra pelenkával együtt telepítették a fészkeket, ám a Sóstón erre nem lesz szükség, ott csak füsti fecskefészkeket teszünk fel.

Arra a kérdésre, hogy összesen hány ilyen fészek van a városban, azt felelte Csete Gábor.

– Tízesével szoktuk őket kirakni és összesen úgy 100-150 darab került ki eddig a város különböző részeire és már két helyen van is eredménye. A Széna téri Általános Iskolánál már elkezdtek új telepet rakni, illetve a Fecskepart közelében van egy trafóház, és azon is elég jó a kihasználtság. De vannak olyan helyek is, ahol magánházakhoz adtunk tanácsot, hogy hova és hogyan érdemes felrakni és több helyen ott is megjelentek a füsti fecskék és szépen használják a mesterséges fészkeket – fogalmazott a szakember.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Kiderült az is, hogy ezeket a fészkeket valójában mindenki be tudja szerezni az interneten, de tanácsos egy szakértőt megkérdezni, hogy egy adott ingatlanra milyen fecskefészket érdemes kirakni, sőt egyáltalán érdemes-e?

– Rosszat nem teszünk vele, mert ezzel csak elősegíthetjük a természet megtelepedését, hogy a fajok megtelepedhessenek. A fecske a magyar köztudatban nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen a gólyákkal együtt a tavasz hírnökének is tekintjük őket. A fecskék és a denevérek nagyon fontos ökológiai hasznot hoznak, hiszen rengeteg káros rovartól szabadítanak meg bennünket, több ezresével eszik a csípős szúnyogokat például.

Csak hogy lássuk, hogy minden összefügg mindennel ebben a rendszerben, a szakember a szúnyoggyérítésről is beszélt.

– Még csak három éve kezdtük el a biológiai szúnyoggyérítés folyamatát. Fontos, hogy kifejezetten csak a szúnyoglárvákra hasson a szer, mert amikor kémiai szereket permetezünk a természetbe, akkor nemcsak a rovarfajok pusztulnak el, hanem belekerül a táplálékláncba is a sok kemikália és ezek miatt elbóduló rovarokat szedik össze a fecskék, akik aztán beviszik a fészekbe és ezekkel etetik a fiókákat. Lehet, hogy a felnőtt madár nem pusztul majd el a vegyszerektől, de akár egy komoly fészekalj pusztulást is eredményezhet a nem megfelelő beavatkozás. Arról már nem is beszélve, hogy hosszú távon a felnőtt egyedek szervezetében feltelnek ezek az anyagok, amik később még genetikai problémákat is okozhatnak, például, hogy elvékonyodik a tojáshéj – figyelmeztetett Csete Gábor.

Megkérdeztük, hogy telepítésnél van-e jelentősége a tájolásnak, hogy a ház melyik falára tegyük ki, ha szeretnénk kerámiafészket telepíteni.

– Északra nem szoktuk telepíteni sem denevér, se madárodúk esetében, hanem inkább a déli esetleg keleti tájolás az igazi. A molnár fecske fészkénél van egy felső perem és azt teljesen fel kell tenni a rag alá, a füsti fecske ezzel ellentétben egy csészét készít a gerenda végekre, nem építi fel egészen magasra – felelte.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Mint kiderült, a művelődési ház ideális helyszín lehet a költésre, ugyanis van a közelben vizes élőhely, és közvetlenül az épület előtt van egy nagy füves terület, ami felett szoktak is mozogni, rovarra vadászni a fecskék. Hosszú távon az a terv, hogy óvodákra, iskolákra, általában közintézményekre minél több ilyen fészket telepítsenek. Már április elején érdemes kirakni őket, ilyenkor kezdődik a beköltözés, a fészekrakás, a fészekfoglalás.

Már Bodajkon is kerültek ilyen fészkek több helyre, így az egészségház teteje alá.

– Több település is átvette tőlünk. A jó példa legyen ragadós, mert ezzel csak jót csinálhatunk, rosszat nem. Azt a kezdeményezést szeretnénk keresztül vinni, hogy a virágos pályázatban, az esővíz gyűjtők és komposztládák mellett ilyen fészkeket is osztanánk, Az már önmagában egy siker, ha elkezdünk ebbe az irányba gondolkodni, aztán majd megjön az eredmény is – mondta bizakodón Csete Gábor, akitől megtudtuk, hogy Dinnyésen van olyan kerámiafészek telep, ami 5 év után vált lakottá. A Tóparti Gimnázium épülete nem lesz alkalmas a fecskefészkek telepítésére, de cserébe fecskehotel épül majd, hogy legyen hol megpihenni a tóparti vadászat után.