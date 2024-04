Mindehhez persze nemcsak a szervező, Szabó Tamás, de a község vezetése, így Bognár József polgármester is kellett, hogy az esemény minden egyes pontját nehézségek, balesetek és hátrahagyott szeméthalom nélkül kivitelezni tudják. Utóbbi pont ezúttal kifejezetten fontos volt, hiszen Úrhidán április 27-én, szombaton nem csak az autóstalálkozót szervezték meg: családi nap, falusi olimpia, valamint egy szemétszedéssel egybekötött faluszépítő nap is a teljes napos programkavalkád része volt.

– Ezúttal egy izomsorvadással küzdő, négyéves kisfiúnak gyűjtünk – kanyarodtunk vissza a klubvezetővel a jótékonysági autósrendezvényre. – Az a célunk, hogy Beni minél tovább velünk maradhasson! A kisfiúról a TikTokon láttam egy videót, ami kétgyermekes apukaként nagyon megérintett. Egyértelmű volt, hogy a család mellé állok, és reméltem, ebben partnerem lesz az egész autósközösség, s később összefog majd a teljes autóstársadalom is. Nem kis összegre van szükség ugyanis: 1,3 milliárd forint a végcél – nyomatékosította Tamás. Aztán rohant is tovább a dolgára, hiszen a számos programelem egyik lebonyolítója volt ő. Asszisztálnia kellett a hangnyomás- és a szépségversenynél, az autóslimbónál vagy éppen a rendhagyó gyorsulási versenynél. Ez utóbbi keretében főleg két lábon kellett teljesíteni egy rövidebb távot, a végén autóba pattanva. A jó hangulatról pedig a zene mellett külön DJ, ugrálóvár, este EVM-koncert, valamint finom ételek és italok is gondoskodtak.

– Csupa jó hírrel tudok szolgálni! – jelentkezett a rendezvényt követő napon a főszervező. – A találkozón 360 ezer forint gyűlt össze, ám két, névtelenséget kérő barátunk jelezte, hogy külön-külön ugyancsak támogatni szeretnék Beni gyógyulását. Egyikük 100 ezer, másikuk pedig 350 ezer forintot utalt át a kisfiú megsegítésére létrejött számlára. Számomra hihetetlen, hogy ekkora összeggel segíteni tudtunk! Az egész találkozó hihetetlenül látványos, hangulatos, valamint családias volt! – tette hozzá Szabó Tamás.

Tőle tudjuk azt is: a társszervező 1A2AOpelesek május 18-án, szombaton 11 órától egy másik kisfiú, Ádin felépüléséért fognak össze. Akkor Gárdonyban, a Harcsa utca 1. szám alatti kempingben várnak minden márkarajongót – a többi között kipufogó- és hangnyomásversennyel, autóslimbóval, felnikitartó megmérettetéssel, autóhúzással és -szépségversennyel.