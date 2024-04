A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum fenntartásába összesen hat technikum tartozik, ezek közül pedig a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola, a Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola, a Rudas Közgazdasági Technikum, illetve a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezért Technikum vonatkozásában írtak ki a pályázatot az igazgatói feladatok ellátására (egyébként a centrum hatodik intézménye a Lorántffy). Az igazgatói pályázatok mindegyikére május 6-ig lehet jelentkezni, a pozitív elbírálás esetén pedig öt évre kapnak vezetői megbízatást a nyertesek. A kiírásban azt is írják, hogy a munkakör legkorábban 2024. július 2-től lehet betölteni (vagyis ez azt jelenti, hogy ekkorra várható az elbírálásuk is).

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ által fenntartott hat köznevelési intézmény tekintetében is kiírtak pályázatot az igazgatói feladatok ellátásra. Egyik sem dunaújvárosi intézmény, a pályázat az iváncsai, a sárbogárdi, két martonvásári, a mezőfalvi és a perkátai általános iskolát érinti. Ezekre a vezetői pozíciókra április 15-ig adhatják be a jelentkezéseket, és június 28-án várható az eredményhirdetés. A megbízatások öt évre szólnak ezen intézmények tekintetében is.

Szerző: Molnár Emese (duol.hu)