A látogatásnak több célja és oka is volt. Egyrészt egy hagyományos barátságos futballtornán vehettek részt a több településről is érkező csapatok. Másrészt pedig a város képviselő-testületéből Köntös Zoltán alpolgármester és Szekeres Lajos bizottsági elnök megkoszorúzta Dezső Istvánnak, Mezőpetri egykori alpolgármesterének a síremlékét. – Számolt be az eseményről a Polgárdi Hírek, közösségi felületén.

Fotó: Polgárdi Hírek

Dezső István a kiváló baráti kapcsolat egyik legaktívabb kezdeményezője és ápolója volt az erdélyi község részéről, továbbá aláírója is, a hosszú évtizedekkel ezelőtt a települések között megköttetett testvértelepülési egyezménynek. Köntös Zoltán és Szekeres Lajos a szervezett programok keretében természetesen ellátogattak a Szatmár megyei község polgármesteri hivatalába, ahol Gheorghe Otto Marchis polgármester fogadta őket. A látogatás alkalmával ajándékot adtak át Karádi Csabának is, aki a jelenlegi esemény szervezője volt, és aki korábban már számos alkalommal látogatott el Polgárdiba polgármesterként, alpolgármesterként az erdélyi delegációk élén. A tervek szerint, a baráti találkozások legközelebb Polgárdiban folytatódnak majd.