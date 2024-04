A képviselőtestület számos kérdés mellett, az egyik legfontosabb napirendi pontként a szociális célú tűzifa pályázat benyújtását tárgyalta.

– A tavalyi évben először és sikeresen pályáztunk a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tűzifára, mely jelentős segítséget nyújtott az egyedül élő, vagy alacsony jövedelemmel rendelkező helyi családoknak és nyugdíjasoknak is. Decemberben 82 háztartás téli fűtését tudtuk megkönnyíteni ezzel a támogatással és ezt idén is szeretnénk folytatni! – emelte ki a faluvezető, aki hozzátette azt is, hogy éppen ezért áprilisban újabb pályázatot nyújtanak be, összesen 142 erdei köbméter kemény lombos tűzifára, remélve, hogy ebben az évben még több háztartás részesülhet a segítségben!