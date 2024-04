A természetkedvelők, túrázók és az iskolások számára hamarosan újabb természeti kincs válik még láthatóbbá és megismerhetőbbé. Tematikus tanösvényt alakítanak ki a Rác bányában, így a terület alkalmas lesz környezetismeret, természetismeret és földrajz órák megtartására is. A tematikus tanösvény még tavasszal elkészül.

A Velencei-hegység legnyugatibb látható része a Rác bányában látható. A Városgondnokság télen több gránit szelvényt kitakarított és láthatóvá tett, hogy egyfajta geológiai bemutatóhelyet és egy tematizált tanösvényt lehessen létrehozni a területen. A tanösvény a geológiai érdekességek mellett bemutatja majd a Rác bánya növény és állatvilágát is. Különböző információs táblák kerülnek ki a területre, melyeken interaktív feladatok is lesznek. Az táblák végigkísérik a látogatókat a Rác bánya területén.

Érdekesség, hogy földtani szempontból a Velencei-hegység sokkal nagyobb, mint amit a földrajzban e hegység fogalmán értünk. A térképeken látható hegység Székesfehérvár és Pázmánd között mintegy húsz kilométer hosszúságban húzódik, Pátka és Pákozd között pedig hét kilométerre kiszélesedik, földrajzi értelemben pedig őshegység. A fiatal fedőrétegek alatt azonban földtanilag tovább folytatódik, és Nadaptól egészen Polgárdiig lehet a hegység kiterjedését megállapítani.

A Rácbánya a város fontos természeti értékeihez tartozik, természeti emlékként tartják nyilván. A Ráchegy területének egy részét a háború előtt Szabó-bányaként tartották számon. A környékbeli idős lakosok elmondása alapján még az ötvenes években is fejtettek itt követ, murvát. A bánya sorsa itt is úgy alakult, mint az öreghegyi Bányató esetében. Elmondások szerint ebédidőt tartottak a délelőtti műszak után a munkások és mire visszamentek dolgozni, már hat méter mély víz volt a fejtésben.

Az egykori bánya közepén fennmaradt gránitkúp tanúskodik a régebben itt folyt bányamunkákról. Kőzetanyaga megegyezik az erősen lepusztult Velencei-hegység, Velencei Gránit Formáció képződményeivel. A terület mélyebb részén még a legszárazabb időszakban is egy kis, vízzel telt tavacska van. Hosszú éveken át békalencsék borították felszínét, lépcsősoron lehet ide feljutni. A környék ma már szép kertvárosi övezet, 2006-ban az önkormányzat pihenőparkká nyilvánította.