A VOSZ egy több mint 35 éve alapított szervezet, melynek elsődleges célja és küldetése a magyar vállalkozások munkájának, működésének, fejlődésének támogatása, segítése többfajta eszközzel. A szervezet által létrehozott találkozó célja az volt, hogy a VOSZ tájékoztatást adjon a szövetség munkásságáról, aktuális gazdaságpolitikai kérdésekre adandó válaszairól, valamint, hogy a vármegyei szervezetek összefoglalást adjanak a tavalyi év során végzett munkájukról.

–Két évvel ezelőtt a VOSZ egy új stratégiát alakított ki, melynek szellemében a meglévő, erős alapokra építkezve a szolgáltatások bővülését, vállalkozásfejlesztési támogatások létrehozását és működtetését tűztük ki célul. A mai részben egy kötelező rendezvény, amennyiben a VOSZ Fejér Vármegyei Szervezetének évente beszámoló taggyűlést kell tartani. Ez azonban csak az egyik a mai feladatok közül. Ennek a találkozónak a másik része egy vállalkozói fórum, ahol általános gazdasági elemzést, prognózist adunk át az itt megjelent vállalkozóknak és beszámolunk a VOSZ új stratégiájának végrehajtásáról, illetve az előttünk álló időszak feladatairól–mondta Eppel János, a VOSZ elnöke, aki a közelmúlttal kapcsolatban azt mondta:

–Az elmúlt három év talán a legkeményebb időszak volt a rendszerváltás óta, telítve különböző válságelemekkel, a covid-tól kezdve, a háborún, az energiaválságon át az inflációig. Ám az is igaz, hogy ezeket a vállalkozók többsége jól kezelte, azt is mondhatnám, hogy a magyar gazdaság, illetve a magyar vállalatok jól vizsgáztak válságkezelésből-. Szerencsére kevés az a vállalkozás, aki ezt nem tudta abszolválni. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a gazdasági fejlődés nem indult még be, annak ellenére, hogy jelen van már egy alacsonyabb infláció és ehhez kapcsolódóan az alacsonyabb kamatok. Ez a két adat fontos szerepet játszik abban, hogy a fogyasztásnövekedés meginduljon és hogy a beruházások is ezt tegyék, ezzel párhuzamosan. Ezt vártuk, ám sajnos az első negyedév ezt nem hozta, ugyanis változatlan a stagnálás a keresletben a fogyasztásban és a beruházásokban–fogalmazott az elnök.