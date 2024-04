Az esélyegyenlőség jegyében második alkalommal megrendezett esemény nagy tömeget vonzott. A csodálatos környezetben, a legkülönfélébb produkciók és kísérőprogramok szórakoztatták a kilátogatókat. Számos egyesület, rendvédelmi szerv kitelepült, mivel magukénak érezték ezt a nemes összefogást, amely a helyi és a székesfehérvári önkormányzat támogatásával, Andi bohóc és az Agárdi Parkerdő Büfé és Közösségi Tér üzemeltetőjének, Janikné Csom Ildikó szervezésében valósulhatott meg.

Andi bohóc, Janikné Csom Ildikó, Tóth István és Lehrner Zsolt a megnyitón mondtak köszönetet

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Az esemény ünnepélyes megnyitóján Tóth István, Gárdony polgármestere és Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere egyaránt a kezdeményezés fontosságára hívta fel a figyelmet, amely rövid időn belül nagy támogatottságra tett szert a megyében. Kiemelték, hogy a Tavaszköszöntő Fesztivál nem is lehetne méltóbb helyen, mint az Agárdi Parkerdőben. A hála hangján szólva köszönetet mondtak továbbá valamennyi segítőnek, önkéntesnek, illetve Janikné Csom Ildikónak, aki Andi bohóccal együtt szíve-lelke a rendezvénynek.

A fergeteges hangulatot az Álomtánc Hajnival (modern tánc, mazsorett) és Főfai Dániel ("Béla vagyok") közös produkciója alapozta meg, útjára indítva az egész napos önfeledt kikapcsolódást. Majd ezt követően a színre lépett Kalincsákné Molnár Zsuzsanna Papírszínházával, majd a jól megérdemelt ebéd után a Dog Plusz Egyesület kutyás bemutatója, Andi bohóc gyermekműsora és a Retro Trió zenés műsora okozott kellemes perceket a kilátogatóknak. Mindezek mellett, kísérőprogramokban is bővelkedett az esemény.

Kutyás bemutató a résztvevők nagy-nagy örömére

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A kitelepülők kreatív és szórakoztató játékokkal örvendeztették meg a gyerekeket. De természetesen nem maradhatott el a ládavasút, gokart, lengőtenisz, vagy éppen a csillámtetkó és az arcfestés sem. Mindemellett a gyerekek akár tűzoltók, vagy éppen katonák bőrébe is bújhattak. A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezrede például a kisfiúk nagy örömére több állomásos akadálypályával készült. A kvíz kitöltése után kúszófolyosó, gránáthajítás, lézer- és airsoft lövészet is várt a jelentkezőkre, de a legkülönbfélébb haditechnikai eszközöket is megtekinthették az érdeklődők.

A gyerekek katonák bőrébe is bújhattak

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Aki kint volt, kicsitől a nagyig, mindenki jól érezhette magát, így egy biztos, az eseménynek jövőre is lesz folytatása, legalábbis a szervezőkön biztosan nem fog múlni.