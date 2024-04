Gárdony városa is csatlakozott az idén tizenkettedik alkalommal meghirdetett TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! 2024-es eseményéhez, amely az ország legnagyobb hulladékszedési mozgalmaként kampányol a tisztább környezetért, melyben az önkéntes alapú részvétel alapvető fontosságú.

Gárdonyban két alkalommal is megszervezik a szemétgyűjtő akciót, melyhez hulladékgyűjtő csapatok jelentkezését várják. Az első alkalomra április 26-án, pénteken délután 15 órakor kerül sor, amikor négy nagyobb helyszínt is megszabadítanak a szeméttől. Ezen a péntek délutánon az önkéntesek Agárdon a Vasút utcában, Gárdonyban Holdfény sétány sárga hídjánál, a Pisztráng kemping melletti vízügyi kikötőnél, azaz a Keszeg utcában, továbbá a Sigray István utcai Rönkvárnál gyűjtik be a szemetet.

Április 28-án, vasárnap 10 órakor is találkoznak az akció résztvevői, ekkor az agárdi Parkerdő bejáratához várják a résztvevőket. Akiknek egyébként a szemétszedéshez szükséges eszközöket - zsákot, kesztyűt, kötöző anyagot - a találkozási ponton lévő koordinátorok biztosítanak, áll a felhívásban.