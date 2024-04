Az építési munkák során térköves járdát, és kétirányú közlekedésre alkalmas, kiszélesített útcsatlakozást alakítottak ki, valamint kicserélték a korábban megdőlt villanyoszlopot is. "A kivitelezés során 77 méter szegélyt, 51 m2 térkőburkolatot, 175 m2 aszfaltburkolatot és 22 méter támfalat, illetve arra kerítést is kellett építeni. A támfalépítés mellett a villanyoszlop áthelyezése volt nagy munka, ami több, mint 16 millió forintba került" – áll az ÖKK közleményében.

Östör Annamária öreghegyi önkormányzati képviselő elmondta, hogy a beruházás az ott lakók biztonságos közlekedését szolgálta. – Nagyon rossz volt a kilátás, szűk volt a bejárat és nem fértek be a gyalogosok, babakocsisok, ezért kiszélesítettük a kereszteződést, valamint lesz egy járda a kereszteződésnél, így most már gond nélkül megközelíthető lesz. Az Öreghegyen több beruházás is megvalósult: felújították a Zsolna úti járdát, javították a buszmegállók aljzatát, és egy új buszmegállót is létrehoztak a Túrózsáki úton – fűzte hozzá a képviselő asszony.