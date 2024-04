A jövő települései Magyarországon címmel díjátadóval egybekötött konferenciát rendeztek szerdán Gödöllőn. A Királyi kastély Dísztermében megjelenteket a szervezők nevében Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke, Gödöllő polgármestere, valamint Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója és Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke köszöntötte, majd Mayer Gábor, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára tartott előadást a hazai területpolitika megújításáról.

A Településindex díjainak átadása előtt A jövő települései felmérést Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója ismertette. Véleménye szerint Magyarország csak úgy válhat sikeresebbé a következő évtizedekben, ha életerős, szabad és cselekvőképes kisközösségekre támaszkodhat. Az Egyensúly Intézet ezért saját indexet dolgozott ki, amely önkormányzati ciklusokon átívelően teszi lehetővé a közösségek adottságainak és fejlődésének adatalapú értékelését, a települések, illetve a fővárosi kerületek egymáshoz viszonyított helyzetének nyomon követését. Az Egyensúly Intézet minden évben frissítve teszi közzé településindexét, hogy minden döntéshozó és érdeklődő olvasó számára követhetővé válhasson az egyes magyar települések fejlődésének üteme. Röviden ismertette azt az 53 indikátort, amely alapján elemezték a 2014-2021 közötti időszakot.

A prezentációt követően adták át négy kategóriában a Településindex-díjakat. Székesfehérvár lett az első helyezett a megyeszékhelyek kategóriájában: 12 indexponttal előzte meg a második helyezett Győrt. A „folyók városát” szorosan követi a harmadik helyezett Eger. Mint a felmérésből kiderül, Székesfehérvár ment keresztül a legnagyobb fejlődésen a vizsgált időszakban, számos meghatározó területen maga mögött hagyva a többi megyei jogú várost. A fővárosi kerületek kategóriájában az V. kerület, I. kerület, VI. kerület, a 15000 fő feletti városoknál Budaörs, Biatorbágy, Gödöllő , míg a 15000 fő alatti település kategóriában Balatonfüred, Üllő és Diósd kapott elismerést.

A díj átvétele után adott interjúban Székesfehérvár polgármestere nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a város közössége nevében vehette át a díjat. „Érdemes ilyenkor megállni egy pillanatra, hiszen sok ezer ember, intézmények, civil közösségek közös erőfeszítéseinek eredménye ez. Nagyon sok minden változott a világban, Európában, hazánkban és Székesfehérvár szerepe is jelentősen átalakult az elmúlt száz évben. Ezért az eredményért azonban nemcsak mi, mai fehérváriak tettünk sokat, hanem elődeink is. Az, hogy ma a legfejlettebb gazdaságról, iparról beszélhetünk, annak alapjait a múlt évszázad első harmadában tette le a város, majd alapozta meg a nagyipar, később a modern gyáripar, és ennek most is látjuk eredményeit abban, hogy az embereknek van munkahelye, illetve a város fejlődéséhez, a szolgálatatások színvonalának emelkedéséhez hogyan tud hozzájárulni.”

Cser-Palkovics András szerint azért fontos ez a kutatás, mert 53 indikátort vesz figyelembe, amely átfogó képet ad a város működéséről, fejlődéséről, a társadalmi kérdésekről. Nyolc év adatait elemezték, azaz nemcsak egy adott pillanatképet adnak, hanem a folyamatokat is vizsgálták. „Két területen is az első helyen végeztünk: a legfejlettebb és leggyorsabban fejlődő város is Székesfehérvár. Ez egészében azt mutatja, hogy az irány, amerre haladunk jó és követendő, de vannak még előttünk megoldandó feladatok, válaszra váró kérdések, és hogy mely területeken érdemes fejlődni nemcsak önkormányzatként, hanem városként is.” A polgármester elmondta, hogy tárgyaltak az Egyensúly Intézettel, mert szeretnék elérni, hogy ezt a kutatási portfóliót terjesszék ki legalább Közép-Európára, és a hasonló helyzetben lévő országok nagyvárosai tekintetében azt is megnézzék, hogy nemzetközi összehasonlításban hol tart Székesfehérvár. Ezt a közös munkát a Prosperis Albával közösen végzi majd az Intézet.