Az idei, hetedik alkalom is a Kárpát-medencei magyarság ünnepe volt, ahol a mulatság és a jótékonyság kéz a kézben járt. A szombat esti hagyományőrző jótékonysági esemény keretében a Máréfalváról érkező Rozetta Néptáncegyüttes tevékenységét, valamint a kárpátaljai magyar nyelvű sajtó megmaradásáért bámulatos küzdelmet vívó Kárpáti Igaz Szó fennmaradását támogatták.

A Székely Bál jó hangulatáról több fellépő is gondoskodott: a Kormoránból már jól ismert Vadkerti Imre énekelt, a Viking zenekar zenélt, addig a Máréfalvi Rozetta Néptánccsoport táncukkal, énekükkel okoztak szeretetteljes és megható pillanatokat. Az egyik legszívbemarkolóbb élmény volt, amikor a néptánccsoport és zenekari kíséretének közreműködésével felcsendült a magyar és a székely himnusz. Az est házigazdája ezúttal is Berecz István volt, akiről hamar kiderült, hogy életkedve, derűje, humora mit sem kopott az elmúlt egy év alatt, ízes beszédével, székely vicceivel derűs pillanatokat okozott a bálozóknak.

Több mint kétszázan váltottak jegyet az estére, megtelt a bál helyszíne.

Fotó: Nagy Norbert

A bál megnyitóján Székesfehérvár alpolgármestere, Lehrner Zsolt és Deák Lajosné, a család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka köszöntötte a résztvevőket, akik Cser-Palkovics András polgármester és Vargha Tamás országgyűlési képviselő jókívánságait is tolmácsolták.

– Székesfehérvár címerében nyitott kapukkal áll a vár. Gyakran felhívjuk erre az ábrázolásra a figyelmet, hiszen szép példája annak a fehérvári szokásnak, mely szerint hagyományosan tárt kapukkal, nyitott szívvel és barátsággal fogadja városunk az ide érkezőket. Igaz ez a Kárpát-medencei magyar és székely testvéreinkre is, akikkel nemzetiségünk, anyanyelvünk és hitvilágunk is közös, s szerencsére a modern kori közigazgatási határok sem tartanak távol bennünket egymástól. Nem véletlen, hogy Juhász László alapító és főszervező, valamint a VÁLASZ Egyesület kezdeményezése, a Székely bál, ilyen sikeres fogadtatásra és számos támogatóra lelt városunkban – fogalmazott a jótékonysági eseményen Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere, aki örvendetesnek nevezte, hogy számos magánember és civil szervezet, valamint Deák Lajosné tanácsnok asszony is, szinte a kezdetek óta támogatója a határon túli magyarok segítésének, és a Székely Bálnak.

– Ahová a jó Isten küld bennünket, oda áldást is hoz! – kezdte köszöntő beszédét Deák Lajosné, a család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka. Hozzátette, hogy most is nemes célért gyűltek össze és Székesfehérvár történelmi mivoltjából adódóan is kötelezettsége a határon túli magyarság támogatása, ahogy tette az elmúlt években is. A rendezvény kommunikációs vezetője, a Fejér Megyei Közgyűlés képviselője, Szili Csaba Gergely elmondta, hogy örömmel tartják fenn a Székely Bál hagyományát, amely reményei szerint a jövőben is folytatódni fog. Mint fogalmazott, nagy örömére szolgál, hogy itt a nemzet történelmi fővárosában egyre inkább előtérbe kerül az a kifejezés, hogy felelősségvállalás, amit a székely testvéreinkért és a határon túl élő nemzettársaink irányába tanúsítunk.

A rendezvény szervezője, a bál megalapítója, Juhász László az esemény célkitűzéseit és a mögötte húzódó széles összefogást emelte ki beszédében.

Fotó: Nagy Norbert

– Ebben a teremben egészen biztosan, de szerintem Székesfehérváron is nagyon kevés alkalommal hangzott olyan hangosan és erősen a magyar és a székely himnusz, mint ma kezdésként – mondta a rendezvény szervezője, Juhász László, a Válasz – Független Civilek Fehérvárért Egyesület önkormányzati képviselője, aki nagyon hálás a támogatóknak, segítőknek, hogy ismét egy nemes összefogással támogatni tudják az idei program kedvezményezettjeit. Reméli, a hagyomány még sokszor megismétlődik, amely a Kárpát-medencei magyarság ünnepe is egyben. Egyszersmind bejelentette azt is, hogy jövőre, ha a jó Isten is úgy akarja, akkor 2025. május 10-én ismét a Hotel Magyar Király ad otthont a Székesfehérvári Székely Bálnak, ami már a nyolcadik alkalom lesz a rendezvény történetében.