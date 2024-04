Április 23-án ünnepelték a gyermekéveinek emlékei miatt Sárpenteléhez is szorosan kötődő gróf Széchenyi Zsigmond születésének 126. évfordulóját. A Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség a sárszentmihályi önkormányzattal közösen szervezte meg ismét a hagyományos természetbarát találkozóját. A sárpentelei pihenőerdőben, az esőbeálló faépülete és a Széchenyi emlékkő mellett közel negyven fő részvételével zajlott a szokásos megemlékezés és koszorúzás. Az eseményen részt vett Gyorgyevics Tamás, a Széchenyi Zsigmond életéről szóló könyv szerzője, Óber Andrea, Sárszentmihály és Sárpentele polgármestere, Nagy Gabriella önkormányzati képviselő, Páli Zoltán ÖMT ezredes, valamint a rendezvény főszervezője, illetve Asbóth Katalin, a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség elnöke.

Fotó: Süle Zsuzsanna

A természetbarát találkozóhoz a korábbi évek hagyománya szerint különböző szervezett túrák is kapcsolódtak, amelyeknek az egyik célpontja volt a Meteor SE által 1998-ban állított Széchenyi emlékkő. Óber Andrea polgármester köszöntőjében elmondta: – Mi sárszentmihályiak, sárpenteleiek büszkék vagyunk gróf Széchenyi Zsigmond vadászíró örökségére, a könyveire, a könyveiben leírtakra, és mi is szívesen felelevenítjük azt a sok-sok emléket, amelyek ehhez a helyszínhez kötik. Nem csak örökségünk, hanem felelősségteljes feladatunk, hogy továbbvisszük Széchenyi természetimádatát, az állatvilág iránti hűséges szeretetét, fürkésző-kutató kíváncsiságát a következő generációk, gyermekeink unokáink számára. – A résztvevők közül többen elsétáltak a sárpentelei Szent Kereszt Felmagasztalása Templom temetőkertjébe is, ahol a Széchenyi Zsigmond emlékére a vármegye által állított fa kereszt előtt is fejet hajtottak.