Kedden egy móri rendelőintézet közelében biciklizett egy idős hölgy, amikor hirtelen rosszul lett és elesett kerékpárjával. Több szemtanú, köztük Magda György, szabadnapos mentőápoló is azonnal a segítségére sietett. Az életmentő megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett, így rögtön megkezdte újraélesztését, amihez a rendelőintézet munkatársai is csatlakoztak egy félautomata defibrillátorral és a mentőket is értesítették. „Miután bajtársaink a helyszínre értek, közösen folytatták az emelt szintű ellátást, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!" – írta közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.