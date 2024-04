Tizenharmadik alkalommal rendezik meg május elsején a Sportmajálist, ahol a város amatőr és profi sportolói vonulnak fel a Petőfi-szobortól a Bregyóig. De nemcsak itt találunk programokat a hétközi pihenőnapra. Érdemes kilátogatni május 1-jén a Sóstó Látogatóközpontba is, ahol egész napos kikapcsolódásra várják a családokat. A Sportmajálison több sportágat is kipróbálhatnak az érdeklődők, de lesznek színpadi bemutatók és versenyek is. A Sóstó Látogatóközpontban betérhetünk papírszínházba, interaktív mesés előadásra, részt vehetünk ökotúrán vagy megnézhetjük a Vidi Múzeumot is.

Május elsején újra gyülekeznek a város amatőr és profi sportolói, hogy a Petőfi-szobortól a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központig közösen vonulva, személyes jelenlétükkel hirdessék: mozogni nemcsak egészségünk, hanem a közösséghez való tartozás élményének átélése miatt is érdemes. Az SZKKK felhívására idén is közel félszáz egyesület, szervezet jelentkezett, a résztvevők többsége a felvonuláson is részt vesz, így ismét népes és színes tömeget láthatnak majd a nézelődők május elsején, szerdán – írta meg az ÖKK. A sportegyesületek 08.45-kor a Petőfi-szobornál találkoznak, ahol Cser-Palkovics András polgármester átadja a Székesfehérvár Sportjáért elismeréseket. A díjátadó után indul a várost átszelő, több ezer sportolót és rajongót összefogó felvonulás a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központig a Piac tér–Palotai út–Ligetsor–Bregyó köz útvonalon. A zenei aláfestést a Fehérvári Fúvószenekar, a PTE Brass Band és a PTE X zenekar biztosítja. A menet élén zászlóvivők, ismert profi sportolók vonulnak majd.

A felvonulás útvonalát szakaszosan zárják le, az utolsó felvonulók elhaladása után folyamatosan megszüntetik az útzárat. Az autóbuszok a megszokott rendben közlekednek, az érintetett járatok esetében maximum néhány perces késésékre lehet számítani. A Sportmajális miatt a Bregyó közben a Sempre Étterem előtti parkolót 06.00 órától 20.00 óráig lezárják.

A Sportmajális színpadi programja 10 órakor indul Rubint Réka egyórás Alakreform edzésével, amit dedikálás, közös fotó és beszélgetés követ. A város egyesületei, szervezetei az egész napos kitelepülés mellett színpadi bemutatókkal készülnek. 16 órakor a szombathelyi Kötélugró Klub tart bemutatót a színpadon. Az SZKKK sorversenyén általános iskolások és a város ismert sportolói, sztárjátékosai közös csapatokat alkotva versenyeznek egymással. Az extrém sportok kedvelőit Gladiator Run pálya, mászófal és akadálypálya várja, de lesz quad és a darts foci is. Idén is lesz Streetball majális a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia szervezésében, a futás szerelmesei pedig déltől Túróczi Réka „IRUNmom” futóedzésén vehetnek részt. A rendezvényen bemutatkozik a Székesfehérvárra települt HQ MND-C, azaz a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság, és kitelepül a Magyar Honvédség is.

A fehérvári Sportmajális részletes programja a Fehérváriprogram.hu oldalon olvasható.

A Sóstó Látogatóközpont 10:00 órától estig várja a vendégeket, többek közt Lovranits Júlia Miért csíp a szúnyog? interaktív mese előadására, és Szekeres Eszter solymászbemutatójára, mely utóbbit a nap folyamán többször is láthatnak az érdeklődők. Sturcz Tímeával és csapata a közösségi festés világába vezeti be a vendégeket, míg a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár munkatársa, Futterer Juci papírszínháza A nagyravágyó feketerigó produkciójával készül a kisebbeknek, akik részt vehetnek Mészáros Ádám interaktív természetismereti foglalkozásán is.

Sor kerül a Sóstón jártam, Sóstón láttam című rajzpályázat eredményhirdetésére és díjkiosztójára is. A gyermekrajzokat május 5-ig tekinthetik meg a látogatóközpontba érkezők.

A Sóstó Látogatóközpont szakavatott vezetője 15:45-kor kezdődő ízelítő ökotúráján a Sóstó–Homokbánya Természetvédelmi Területének szépségeit mutatja be, 17 órakor pedig a Sóstói Stadion és a Vidi Múzeum titkaiba enged betekintést a vezetett stadiontúra.

A rendezvényen képviselteti magát az Apiterápiás Ház, a Sóstó Vadvédelmi Központ, a Szent István Király Múzeum gyógynövény simogatójával és játékos feladataival, a Duna Múzeum csigaemelős szerkezetével, óriás társasával, mikroszkópos foglalkozásával és számos ökojátékával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Gaja Környezetvédő Egyesület, a Fejérvíz Zrt. a kicsik és nagyok számára is lenyűgöző kotró munkagépével, lajtoskocsijával, vízkóstolóval és totójával, valamint homokozójával, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Farkas Júlia, a Szent István Mézlovagrend, illetve a Tudor Játékcsalád különleges stratégiai táblás fajátékaival, és a Fanyűvők Játszóház is.

További információkat a Sóstó Látogatóközpont programjairól Szegő Krisztinától kaphatnak a +3670/66-99-203-as telefonszámon és a [email protected] e-mail címen, vagy Molnár Orsolyától a +3670/66-99-205-ös telefonszámon és a [email protected] e-mail címen.