Milyen legitimációt és hitelességet ad a ruházat? Mennyire érdemes egy politikusnak egy adott üzenethez, célcsoporthoz öltözködnie? Kik a közelmúlt és napjaink olyan politikusai, akik az öltözködéssel üzennek, akiknek karakterjegyük az, ahogyan ruházkodnak? Mindezek a kérdésekre Schiffer Miklós előadása adja majd meg a választ az érdeklődőknek.

Az előadás fő témái a stílusos megjelenés alapjai, valamint a politika világában megfigyelhető stílusirányzatok. A szakember a stílust mint a vizuális kommunikáció eszközét is bemutatja és elmeséli azt is, hogy mennyire határozza meg stílusunk a személyiségünk által közvetített üzenetet. Természetesen szó lesz arról is, hogyan is néz ki egy jól felépített és használható ruhatár, valamint, hogy mi a dresszkód és melyek a nagy öltözködési irányzatok.

Az előadásra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni IDE kattintva lehet.