Középiskolás diákok bevonásával kiürítési gyakorlatot, tűzoltási és műszaki mentési bemutatóval egybekötött pályaorientációs napot tartott a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség április 24-én Székesfehérváron, az Alba Pláza mögötti parkolóban és a Cinema City termében. A rendezvény a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának szereplésével kezdődött, amelynek szimfonikus zenekara híres filmbetéteket és slágereket adott elő a mozi termében összegyűlt diákoknak. A rendezvényt az Országos Tűzmegelőzési Bizottság kísérte, amelynek a pályaválasztást segítő és a szakmát hirdető kisfilmjét is megtekinthették a fiatalok. A program záróakkordjaként egy gyakorlat keretében füsttel árasztották el a mozitermet, majd a diákok fegyelmezetten kivonultak. A bátrabbakat a tetőre vitték, majd onnan a tűzoltóság emelte le őket, bemutatva, hogyan is fest egy ilyen mentés. A kedvezőtlen időjárás ellenére a diákok kitartottak, és kapucnijuk mögül lesték, amint egy kigyulladt autó oltását végzik a tűzoltók. Az oltás végeztével a vállalkozó szelleműbbek is kipróbálhatták az oltást a tűzoltó tömlő segítségével.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– A bevásárlóközpont előírt éves tűzriadó gyakorlatát kötöttük össze a fiataloknak egy olyan rendezvénnyel, amely segít elsajátítani a helyes magatartási szabályokat rendkívüli események bekövetkeztekor - mondta Sallai László, tűzoltó alezredes, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, aki hozzátette, olyan fiatalokat várnak a hivatásos állomány soraiba, akik egyrészt nagy segítőkészséggel rendelkeznek, másrészt olyan fizikai és pszichikai alkalmassággal bírnak, amely megfelel a tűzoltói hivatásnak. – A kollégák mind fizikailag, mind pszichésen rendkívül nagy terhelésnek vannak kitéve a mindennapokban, ezért az elhivatottság mellett nagyon fontos, hogy a jelentkező e téren is alkalmasnak bizonyuljon – fűzte hozzá az alezredes. Elmondta, hogy ugyan a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy nők is elláthassanak készenléti szolgálatot, de az önkéntesek közt vannak szép számmal hölgyek is. Ők főleg a kutyás keresőszolgálat vagy a mobillabor állományát erősítik.