Ahogy a jelöltbemutató sajtótájékoztatón Kónyi-Kiss Botond, képviselőjelölt is elmondta, közel egy évtizede tart már az a politikai szövetség, amelyet a Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági Mozgalom, a Fejér Szövetség és Válasz Független Civilek Egyesületének szoros együttműködése alkot. Így, ahogy azt tették a 2019-es választásokon, úgy idén is együtt indulnak, támogatva a Válasz Független Civileket.

– Együttműködésünk óta számos rendezvényt, közéleti-politikai akciót és megemlékezést tartottunk. Együtt küzdöttünk az Országzászló tér, a Horthy obeliszk és a Koronázó Bazilika helyreállításáért. Adományokat gyűjtöttünk a kárpátaljai magyaroknak, túrákat, koncerteket, filmvetítéseket és számos közösségi programot szerveztünk – foglalta össze az elmúlt évek munkáját –.

A Fejér Szövetség részéről Boór Ferenc képviselőjelölt arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy habár alakulásukkor a szövetség elhatározta, hogy nem indul a választásokon, ezt mégis megtették, mert találtak egy olyan szervezetet a Válasz Független Civilek személyében, amely mellé szívesen beállnak, hiszen ők – mondta – valóban a választóiktól fognak függeni abban az esetben is, ha megválasztják őket.

– Azért társultunk melléjük, mert ők az egyetlen olyan szervezet, amelyet valóban civilek alkotnak, akik nem kapnak innen-onnan támogatást, anyagi hozzájárulást a munkájukhoz –.

14 képviselőjelöltből 10 ugyanaz, akit már a 2019-es választásokon is jelöltek voltak.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A két szervezet, valamit a Válasz Független az idei választásokra Juhász Lászlót jelölte Székesfehérvár polgármesterének, valamint további 14 – beleértve a polgármesterjelöltet is – lokálpatriótát képviselőjelöltnek. A polgármesterjelölt szerint az idei választásokon induló szervezetek közül kijelenthető, hogy ők rendelkeznek a legstabilabb csapattal, amelyről az is árulkodik, hogy 14 képviselőjelöltből 10 ugyanaz, akit már a 2019-es választásokon is jelöltek.

– Egy nagyon jó közösség a miénk és azért dolgozunk nap, mint nap, hogy Székesfehérvár méltó városa legyen a teljes magyarságnak. Minden fejlesztést támogatunk, ami e célt szolgálja. A múltból építkezünk, a jelenben élünk és a jövőért teszünk. Már konkrét terveink is vannak, amelyeket az előttünk álló években szeretnénk megvalósítani –.

A polgármester- és, képviselőjelölt mellett azt is bejelentették a szervezetek, hogy Szili Csaba Gergelyt jelölik a megyei listára, aki már ötödik éve képviseli a közgyűlésen a független helyieket.

Szili Csaba Gergely az idei választási kampány szlogenjét is elárulta a jelenlévőknek, mely így szól:

„Válaszd a helyit! Válaszd a Függetlent!”

Ami pedig a Válasz képviselőjelöltjeit illeti, nevük választókerület szerint haladva alább olvasható: Juhász László, Kónyi-Kiss Botond, Juhász László Antalné, Márkus Klára, Sajó Mária, Vincze Péter, Tornyai Péter, Egri Mirkó, Kelemen Gábor, Bán Tímea, Fehér Edit Veronika, Bodor Csengella, Boór Ferenc és Tóth Szilvia.