Mint arról Juhász László hírt adott: összegyűlt a szükséges számú aláírás ahhoz, a helyi választási bizottság nyilvántartásba vegye, sőt annál sokkal több is. Mindemellett továbbra is szüksége van a székesfehérváriak támogatására, így továbbra is folytatják az aláírásgyűjtést, hiszen szeretne minél több választóval találkozni.

Szili Csaba Gergely, a Válasz elnökhelyettese, megyei jelöltje hozzátette: az e hét pénteki kampányindító rendezvényük, amelyet este fél 7-től az Árpád fürdőben tartanak is jó alkalom lesz arra, hogy találkozzanak a szavazókkal. De emellett Juhász László ismerteti a programját, Kiss-Kónyi Botond a valódi civilségről fog beszélni, ő pedig a megyével kapcsolatban árul el részleteket. Ezentúl a rendezvényen sor kerül a visszahívhatósági szerződés aláírására is, melyben vállalják, hogy megválasztásuk esetén a ciklus közben is visszahívhatják őket a választópolgárok.