Fűszer- és dísznövényekkel körülvett kis pihenő központ jött létre Kápolnásnyéken, melynek beültetésére április 20-án, szombaton került sor. A reggeli esőt követően érkeztek az önkéntesek, a lakók és a település munkatársai a polgármesteri hivatallal szemben kialakított remekműhöz, ahol előkészített földbe ültethették a szebbnél szebb palántákat, kis bokrokat a kápolnásnyékiek. Podhorszki István, Kápolnásnyék polgármestere még a munkálatok előtt megérkezett, s megnézte, mit alkotott ez a kis közösség az elmúlt hetekben. Ő maga is részese volt a folyamatnak ugyanis, több mint 300 órán át festette a fából kialakított emelt ültetvényt, valamint a padokat, asztalt egyaránt. A munkából azonban még sokan kivették a részüket – árulta el a település vezetője a feol.hu-nak.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- A pihenő park Lukács Ildikó, a település rendezvényszervezője ötlete nyomán valósulhatott meg. Minden részmunkában volt segítségünk: így például Asztalos István végezte az asztalos munkákat, Dobrán László a szerkezet alapját, szegélyezését készítette el, Málics Tibor pedig, villamosipari vállalkozása segítségével kandelábert s ezáltal fényforrást hozott a park fölé. Ez utóbbi több mint félmillió forintos beruházás volt, melyet ingyen kapott meg a település. A földet Lovász Kornél hozta, az ültetési munkákat pedig Sarkadiné Magdolna kertész segítségével valósítottuk meg. A lakosság is kivette a részét a folyamatból, hiszen bárki hozhatott ültetni valót a parkba – fogalmazott Podhorszki István.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A kis, asztallal, paddal ellátott park éppen a buszmegálló és a cukrászda között kapott helyet, így egy fagylalttal vagy éppen a buszra várva is bárki helyet foglalhat itt. Az esőtől sem kell majd tartani, ugyanis ernyő is kerül az asztal fölé. Sőt, a tervek szerint különleges növény is érkezik majd az ágyások közé. Kupi László, Kápolnásnyék alpolgármestere a feol.hu-nak elmondta:

- Vörösmarty Mihály édesanyjának, Csáthy Annának, "a nyéki ispánnénak" fiatalabb korában volt gyógy- és fűszernövény kertje a helyi ispánlak körül, s foglalkozott a hozzá forduló sérültek, betegek gyógyításával is. János fia így írt visszaemlékezésében "Lassanként egész Nyéknek az orvosa lőn". Ugyanezt, több korabeli írásban is olvashatjuk. Idősb Vörösmarty Mihályné 190 évvel ezelőtt halt meg, akit a velencei temetőben temettek el, költő fia nem tudott részt venni a temetésén, mert Erdélyben volt akkor barátjánál. Ezt követően írta meg a "Szegény asszony könyve" című versét, amelyben elbúcsúzott édesanyjától. A Pannonhalmi Apátság arborétumában van pár tő, több száz éves gyógynövény, amelyekből szeretnék szaporulatot szerezni, hogy elmondhassuk, hogy van olyan gyógynövényünk, amelyből már Csáthy Anna idejében készítettek gyógyászathoz használatos szereket. Az ügy folyamatban van, igazi kuriózuma lenne az innen érkező növény kis kertünknek.