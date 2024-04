Bödő Sándor gyülekezetvezető presbiter köszöntötte a meghívott vendégeket, akik átvágták a bejáratnál elhelyezett nemzeti színű szalagot, majd Kovács Dániel házigazda lelkipásztor üdvözlő szavai után Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora – régi, székesfehérvári baptista gyökerekre emlékeztetve – kezdte meg az imák sorát. A gyülekezet korábbi pásztora a templomtervező Dávid, a templomépítő Salamon és az államalapító, templomépítő Szent István király egy-egy gondolatát idézte fel, majd a gyülekezet fiatal felnőttjeinek zenekarával közösen szólt a dicsőítő ének.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében először arra emlékeztetett, amikor 21 évvel ezelőtt hazánkban szavaztunk az európai uniós tagságról. Azóta azonban komoly változások történtek, a társadalmak alattomos átformálásával a kontinens nyugati felén veszélybe került a kereszténység és Európának olyan vezetői lettek, akiktől meg kell őrizni a békét, akik egészen másként gondolkodnak, mint a nagy európai alapító atyák, és képesek őrületbe vezetni népeket. Az az Európai Unió, amely annak idején azért alakult, hogy elkerüljük a nagy világégéseket, ma a szomszédunkban dúló háború kiterjesztése felé veszi az irányt.

Kijelentette: biztos abban, nincs másik út, csak az imádság és a kereszténység, e kettő mentheti meg Európát és benne a magyarságot. Hozzátette, a Székesfehérváron példásan együttműködő keresztény felekezetek híveinek tudniuk kell, hogy Krisztus az alapja mindennek, ha pedig ezt elfogadjuk, képesek vagyunk csodákat művelni. Együtt kell haladni és őrizni azt az utat, amelyen Szent István elindult, azt az örökséget, amelyet ránk hagyott, hogy legyen követője a következő évezredben is. A politikus talán a közelgő választásokra is célozva jelentette ki: arra kér és biztat mindenkit, a békességet szolgálják és válasszák a következő hónapokban. Arra figyelmeztetett, olyan nyomás alatt áll hazánk, amit csak a Krisztusba vetett hit képes feloldani bennünk, hogy megmenthessük a keresztény Európát és benne hazánkat.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere kijelentette: semmi sincs a jelenben és a jövőben Isten nélkül, ezért van szükségünk olyan helyszínekre, ahol egy helyi keresztény közösség imád mondhat a békéért, Európáért, a hazáért! „Ez a nap ünnep nemcsak a gyülekezet, hanem a város életében is: egy nagyon szép épített örökség kibővült, és míves épület jött létre, amelyen a kereszt éjjel-nappal hirdeti egy szerető közösség létét.” Azt kívánta, továbbra is legyenek olyan álmai a székesfehérvári baptistáknak, amelyekért az egész közösség összefoghat. Azt jósolta, hogy a további fejlődéshez az állam és az önkormányzat is hozzáteszi majd a maga támogatását.

Varga László Ottó, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára egyebek mellett ószövetségi hithősökről, a lélek templomairól beszélt, s arról is szólt, mennyire fontos, hogy minél többen megtalálják a hitben a szellemi változást és megtudhassák, miért kell követni Krisztust. Kijelentette, ennek az új épületnek a legfőbb üzenete a vendégszeretet és az egyház folyamatos megújulása.

Hári Tibor diakónus – aki egyébként a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója is –foglalta össze az imaházépítésének most befejezett, első üteméről a fő tudnivalókat.

Az új utcafronti homlokzat készült el a fogadótér és a mosdók számát növelve, kiszélesítve a már meglévő tereket, a fűtés korszerűsítése és a villamoshálózat felújítása is megtörtént. A következő fázisban egy 350 fő befogadására alkalmas imaterem bővítése lesz soron, amely a meglévő 40 éves teremmel összenyitva 100 férőhellyel növeli a befogadó kapacitást. Az imaház felújítása a gyülekezet számára egy hosszú távú álom megvalósulását jelenti, amely új terek létrehozásával erősíti összetartozásukat és közösségüket, emelte ki Hári Tibor. A fejlesztés során Székesfehérvár önkormányzatának támogatását is élvezték, a város 13 millió forinttal segítette a tervek megvalósulását. Pályázatokon való sikeres részvétellel a magyar kormánytól is érkeztek források, 42 millió forint értékben. A jelenleg elkészült beruházás 190 millió forintos teljes költségéből 130 millió a helyi gyülekezeti tagok adakozásából származik, de az ország más baptista közösségei is hozzájárultak az építkezés költségeihez.

A társegyházak képviselőinek megható, szívhez szóló áldása után Révész Lajos intézményi lelkipásztor mondott hálaadó imát, majd Kovács Dániel lelkész szavai zárták az ünnepet.