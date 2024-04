Izgatott csaholás, csillogó szempárok, gyerekzsivaj. Önkéntestoborzó napot tartott a a HEROSZ Fehérvári Állatmenhely, ahol jelenleg száz kutya vár örökbefogadóra, de átmeneti otthonra lelt itt jó néhány macska is, sőt, még madarak is.

– Idén ez az első toborzónapunk, tavaly is volt kettő, legközelebbi ilyen alkalmunkat őszre tervezzük. Vannak régi önkénteseink, ők segítenek ilyenkor az újonnan csatlakozóknak, akik ma a cicaóvoda és a macskaház takarításával kezdték a napot, míg mások a kölyökóvodából kihozták a kölyköket, foglalkoztak velük, s addig egy másik csapat kitakarította a helyüket. Voltak, akik pórázokat szortíroztak a későbbi közös kutyasétáltatásra. Minden szombaton az önkéntesek csoportokban viszik ki a kutyákat sétálni, ma voltak kint a kölyök kutyák is, a csoportos kennelek is – mondta Krepsz Gyöngyi telepvezető, zoológus, aki arra is kitért, hogy voltak, akik a környezet rendbetételében segédkeztek, kertészkedtek. A menhely területén nagyon sok a fa, a zöld terület, ezzel is igyekeznek komfortosabb környezetet biztosítani az állatoknak, azonban ezt a területet rendben is kell tartani. Ezért aki a kerti teendőkbe kapcsolódna be szívesen, az is bátran jelentkezhet önkéntes segítőnek.