10 milliárd forintos beruházás részeként telepít több mint 165 ezer új okosmérőt a Dunántúlon – tehát Fejérben is -, valamint Pest vármegyében az E.ON Hungária Csoport. Az áramszolgáltató közleménye szerint ezek a készülékek manapság a legmodernebb technikai eszközök közé sorolhatók, és számos előnnyel rendelkeznek: nagyobb, jobban olvasható kijelzővel rendelkeznek, melyekről így jóval több információ olvasható le. Továbbá több elérhető adatot biztosítanak az energiafogyasztásról, s mindemellett tudatosabb, könnyebben kontrollálható energiafelhasználásra adnak lehetőséget. Az „okosotthonokban” is nagy szerepük lehet, segítségükkel ugyanis lehetőség adódik a mérők és a háztartásban használt elektronikai berendezések és biztonságtechnikai eszközök összekapcsolására, amelynek segítségével áttekinthetővé és felügyelhetővé válik a lakás energetikai rendszere. Az új okosmérők távolról vezérelhetőek, melynek köszönhetően távolról is lehet őket javítani. Előnyük még, hogy biztosítják az előrefizetős és a normál fogyasztási módok közötti rugalmas váltást, napelemes rendszerek használata esetén pedig segítséget nyújtanak a kiegyenlítettebb hálózatterhelés elérésében. A vállalati ügyfelek számára mindezek mellett biztosítják a dinamikus árazás és elszámolás lehetőségét, s nem mellesleg lehetővé teszik az egy napon belüli olcsóbb idősávokhoz való igazodás alapján a fogyasztást és elszámolást. Ezek az okoseszközök továbbá lehetőséget adnak a fogyasztók és a szolgáltató számára akár a napi, akár a havi adatok figyelemmel kísérésére is.

Fotó: E.ON

Az eszközöket családi otthonokba és egyéb ingatlanokba - részben ipari, vállalati létesítményekbe – telepíti az E.ON, mégpedig Az Okosmérés elterjesztése című felhívás keretében nyújtott, 10,074 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló beruházás keretein belül. A szolgáltató közleményében Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára így fogalmaz: „A Széchenyi Terv Plusz programban országosan megvalósuló 20 milliárd forintos beruházás nemcsak a kényelmesebb hozzáférést biztosítja az emberek számára, hanem növeli az energiatudatosságot is. Ezt a célt szolgálja az E.ON mostani, 165 ezer darab okosmérő telepítése is. Ez a fejlesztés ráadásul csak az első lépcsőfok, hiszen a helyreállítási terv önálló energetikai fejezete, az ún. REPowerEU részeként további több mint 525 ezer okosmérő telepítését vállaltuk. A következő években – egyéb társaságok telepítéseivel együtt – összesen 800 ezer ilyen berendezés biztosít majd internetes hozzáférést a nagy pontosságú mérési adatokhoz. A beruházást a kormány előfinanszírozza, a minél korábbi megvalósítás érdekében. A szolgáltatók és a felhasználók így rugalmasan igazíthatják termelésüket, illetve transzparens és pontos adatokhoz juthatnak, amely új lehetőségeket teremt a számukra. Ez pedig valóban fontos lépés Magyarország energiabiztonságának növeléséhez és energiaszuverenitásunk erősítéséhez”.

Ehhez csatlakozott Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója is: „A jövő hálózatát építve olyan megoldásokat nyújtunk ügyfeleinknek, amelyek révén tudatosabbá, és egyben fenntarthatóbbá tudják tenni saját energiahasználatukat. Az okosmérők egy olyan intelligens, az igényekre gyorsan reagáló hálózat részei, amelynek fejlesztése stratégiai cél az E.ON számára. Az idei évben saját forrásainkból mintegy 390 millió, a következő esztendőkben rekordösszegű, összesen 1 milliárd euró értékben fejlesztjük hálózatunkat, melynek előnyei elsősorban az ügyfeleinknél jelentkeznek majd”.