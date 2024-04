Április 8-án, hétfőn 18 órakor a növények és az állatok hadviselésben játszott szerepéről hallhatnak majd várhatóan roppant furcsaságokat a következő Történelem Klub vendégei a gárdonyi Nemzedékek Házában. Oláh László, a Katona Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely szakmai igazgatója és munkatársa, Kovács Ágota Johanna történész vetített képest előadásra várja az érdeklődőket.

Egy amerikai katona szárnyasok társaságában az Öböl-háború idején

Fotó: DVIDSHUB

– A flóra és a fauna mindig is körbevett minket. Nem volt ez másként a hadtörténelmi eseményeknél sem, ahol a növények és az állatok elszenvedői, vagy éppen főszereplői voltak az egyes történéseknek. Előadásunk ezen kevéssé ismert, ám annál fontosabb szereplőket mutatja majd be – mondta a hétfői alkalomról a FEOL-nak Kovács Ágota Johanna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Nemzedékek Házában, ahol egyebek mellett beszéltek már jelentősebb csatáinkról, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc női szereplőiről és hőseiről, valamint egy jónéhány évvel ezelőtt Szudánban elrabolt ENSZ-alkalmazott, Papp István közreműködésével a nemzetközi békefenntartásról is.