Két héten át tart ez az áldásos tevékenység, amelyhez hétfőtől várhatóan a kadét programban résztvevő fiatalok is csatlakoznak majd. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság hadisírgondozással megbízott vármegyei szaktisztje irányítja azoknak a magyaroknak a munkáját, akik a 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred állományában szolgálnak. Az együttműködés keretein belül a Német Hadisírgondozó Népi Szövetségtől, a németországi Ingolstadt-ból és annak környékéről tizenegyen érkeztek segítségükre: a legfiatalabb 2001-es, a legidősebb 1947-es születésű, a többségük tartalékos.

Az együttműködés már több évtizedes múltra tekint vissza

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

A csoportot szerdán a székesfehérvári Városházán Lehrner Zsolt alpolgármester fogadta, aki szólt Székesfehérvár „katonaváros” szerepéről, köszönetet mondott az önkéntesek munkájáért és nem felejtett el megemlékezni azokról a német katonákról sem, akik a második világháború során Fejér vármegyében veszítették életüket, és a Szentlélek temetőben nyugodnak. Sokan vannak ilyenek. (Egyikükről, a harminc évesen elesett Paul Selbach-ról 2011-ben a Fejér Megyei Hírlap hosszabb riportot írt.) A vendégek megismerték a koronázó város történelmét és megtekintették a koronázási ékszerek másolatait. Április 13-án, szombaton 11 órakor egyébként egy ünnepélyes, közös záró programot is szerveznek, ahol a magyar és a német kormány között létrejött, a katonasírok gondozásáról szóló megállapodás aláírásának harmincadik évfordulójára emlékeznek majd.

Két ismeretlen német katona nyugszik a gránit kereszt alatt

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

A Német Hadisírgondozó Népi Szövetség 1919-es létrehozása óta számos országban végzett ilyen feladatot, felújítási, kegyeleti, sírgondozási munkát: sajnos a múlt háborúi bőven adtak okot erre. Annak idején a régészeti ásatás módszerével a szervezet tagjai exhumálták a székesfehérvári Szentlélek katonatemető második világháborús parcelláját is. Az előkerült 167 magyar és 510 német katona az elhalálozás sorrendjében volt eltemetve, őket saját bajtársaik földelték el valamikor 1945. március 23-áig, a Vörös Hadsereg végső bevonulásáig. Később feltártak két további tömegsírt is, az ott találtakat a lakossággal temettették el már a harcok után. Aztán 1988-ban Szabadbattyánból, a háború idején kötözőhelyként működő iskolaudvarból és a temetőből újabb, mintegy ötszáz német katona került Székesfehérvárra. Az így kialakított sírkertet 1991-ben szentelték fel, majd az azóta eltelt évek során a vármegye – kegyetlen harcok által felszántott – más vidékeiről is többnyire a Szentlélek temetőbe hozták az előkerült német katonák földi maradványait.