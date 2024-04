Teszik fel a kérdést Gyúrón, ahol fenti címmel hirdetett rajzpályázatot az önkormányzat. A válaszokat április 24-ig rajzban várják a polgármesteri hivatalban. Minden pályázó egy munkát adhat be, ami A4-es méretben, viszont bármilyen technikával készülhet. A versenyt öt kategóriában írták ki és felnőttek is indulhatnak rajta. Az alkotásokat zsűri értékeli, de közönségszavazást is tartanak majd. Eredményhirdetés május 10-én lesz.