A békéltető testület ügyei között az utóbbi években jelentős nagyságrendet tesz ki a napelem rendszerek – háztartási méretű kiserőművek - beruházásának megvalósításával, a hálózatra való csatlakozással és a termelt energia elszámolásával kapcsolatos panaszok mennyisége, szögezte le a feol.hu megkeresésére Csapó Csilla, a Fejér Vármegyei Békéltető Testület elnöke. Aki szerint egyébként az ügyek megítélése sosem egyszerű feladat a testület részéről, hiszen az esetek nagy részében olyan technikai ismeretek is elvártak lennének, amelyeknek halandó jogász ember ritkán van birtokában.

- A kihívásoknak azonban nekünk is meg kell felelnünk és lépést kell tartanunk a környezetünk fejlődésével – hangsúlyozta az elnök, aki néhány tipikus problémán keresztül hívja fel most a figyelmet a körültekintő eljárásra, hiszen ezen esetekben a fogyasztók sok százezer és sok millió forintot kockáztathatnak.

- Az első - és talán a legfontosabb lépés - a rendszer megvalósítására szóló szerződés megkötése. Mivel bizonyos kedvezőbb elszámolások alkalmazását a jogszabályok pontos dátumokhoz kötik, így a vállalkozások sokszor túlvállalják magukat és a vállalt határidőkre a beruházások nem készülnek el. Mindenképpen szükséges ezért a szerződésben a szerződésszegésre vonatkozó pontok részletes vizsgálata! Nézzük meg, hogy vállalt-e a vállalkozás késedelmi vagy meghiúsulási kötbért! A legtöbb általunk látott szerződésben a vállalkozás korlátozta a kötbér mértékét, a következménykárokat pedig kizárta, így a fogyasztó sok esetben rendkívül előnytelen szerződést kötött. Mindenképpen érdemes egy ilyen volumenű beruházás folyamatába ügyvédet is bevonni, aki rá tud világítani a szerződés fogyasztó számára előnytelen pontjaira!

Ugyanígy – tette hozzá - érdemes figyelni a fogyasztó szerződéstől való elállása esetére a bánatpénz kikötésére, annak nagyságára és a szerződéses összeghez való arányára.

- Örök igazság, hogy soha ne írjunk alá szerződést úgy, hogy nem tudjuk, hogy pontosan milyen feltételeket vállalunk be vele és mit várhatunk el a vállalkozói oldaltól! Ha már szerződés kötelez bennünket, onnan már nagyon nehéz a feltételeket módosítani. Ettől függetlenül azt látjuk, hogy a vállalkozások is érzik, hogy ha másért nem, üzletpolitikai okokból célszerű a fogyasztókkal való egyezségkötés, így ezekben az ügyekben is számos egyezség születik a meghallgatások során.

Mint kiderült, sokan keresik a testületet a szaldó és bruttó elszámolás miatti ügyekben is.

- Idén január 1-től szaldó elszámolást csak azoknál a rendszereknél lehet alkalmazni, amelyeknél az üzembe helyezés időpontjától, vagy bővítés esetében a bővítés időpontjától még nem telt el 10 év, vagy 2023. szeptember 7. napjáig benyújtotta a fogyasztó az igénybejelentést és legkésőbb 2026. január 1. napjáig megtörténik az üzembe helyezésük. Ezek jogszabályi előírások, melyek a békéltető testületet, de a szolgáltatót is kötik. Ezen ügyekben a jogszabályokban meghatározott feltételektől eltérni mi sem tudunk.

Csapó Csilla kiemelte: 2024. január 1-től a jogszabályalkotó kimondta, hogy az elsődlegesen kártérítésre irányuló jogviták nem tartoznak a békéltető testület hatáskörébe. - Ez sok szempontból érthető szabályozás volt, hiszen a békéltető testület egy olyan vitarendező fórum, amely nem folytathat le bizonyítási eljárást, csak a személyes vagy online meghallgatás, valamint a rendelkezésére álló iratanyag alapján tud döntést hozni. Kártérítési ügyekben pedig éppen a bizonyítás és bizonyítottság a mérvadó, így ezek az ügyek a bíróságok hatáskörébe tartoznak.