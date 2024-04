– Nagy volt az izgalom, hiszen most először nem különjáratos autóbusszal, hanem vonattal és a BKK járataival terveztük az egész napos utazást. – Mesélte Izsóné Iványi Anita, osztályfőnök. – Elkísért minket néhány szülő is, akik egész nap segítették a biztonságos közlekedést a „nagyvárosban”. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Eső miatt a délelőtti órákat „utazással” töltöttük el: metróztunk, mozgólépcsőztünk, séta helyett a 2-es villamosból csodáltuk meg a gyönyörű budai panorámát. Napunk fő programja a Parlament látogatása volt, melyet Varga Gábor országgyűlési képviselő jóvoltából díjmentesen tekinthetett meg a csoportunk. A Látogatóközpontból induló kis csapatunk egy közel 50 perces túra keretében járta be az Országház legszebb helyiségeit. Sajnos az eső egész nap kitartott…így „vésztervként” hamburgerezés lett az indulás előtti utolsó programunk, a gyerekek legnagyobb örömére. A Déli-pályaudvarról indultunk haza Sárbogárdra. Az osztály tanulói közül többen még soha nem utaztak ezekkel a közlekedési eszközökkel, így nagyon sok új élménnyel gazdagodtak ezen a kiránduláson. – mondta el a pedagógus.