Aki még nem ismerné a Fehérvár IPA-t, annak érdemes tudnia: ez a sör egy ’India Pale ale’ sör, mely amerikai típusú komlóból készült, közepesen testes ital, s a Hübris fehérvári főzdéjében, a legújabb IPA főzésből készítették a mesterek, limitált példányszámban. A hozzá tartozó designt pedig az önkormányzat és a város Tourinform irodájával közösen álmodták meg. Többek közt ezt az italt is megkóstolhatja az, aki május 11-én ellátogat a Váralja sor alatt található sörfőzdébe, ahol az országos programsorozat bemelegítő programjaként fogadják a sörkedvelőket. Lesznek új és régi italok, kvíz alapú nyereményjáték, sörivó verseny, főzdetúra, darts, csocsó és ping-pong – egyszóval minden, ami az aranyló malátaitalhoz kapcsolódik.

Sőt, társrendezvénnyel is készülnek e napon a szervezők: az országban is újdonságnak számító sportverseny, a Magyar Freestyle Street Workout Kupa 9 és 15 óra közötti eseményének is helyet ad a sörfőzde előkertje. A négyállomásos kupa első helyszíne lesz Székesfehérvár, melyen a szurkolók zenével vegyített, női és férfi testépítő versenynek lehetnek szemtanúi.