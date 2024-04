Az együttműködés lényege, hogy közös szakmai programot dolgoz ki a Szakképzési Centrum és az Egyetem az idei és a 2025-ös tanévtől egyes okleveles technikusképzésekre, amelyek elvégzése előnyöket biztosíthat a Fehérváron tanulók számára, hogy bekerülhessenek továbbtanulásuk során az adott, kapcsolódó szakra a Kodolányi János Egyetemen. A mostani megállapodás csak a kezdet, a cél az, hogy a felsőoktatási intézmény a lehető legtöbb Szakképzési Centrummal stratégiai megállapodást kössön az országban, így növelve hallgatóinak létszámát. A részleteket sajtótájékoztató keretében ismertette Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere, Vizi László Tamás, az Egyetem mb. rektora és Horváth Lajos Zoltán, a Centrum főigazgatója.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Vizi László Tamás kapott szót elsőnek aki elmondta – Vannak olyan közös szakok és szakterületek, amelyek mentén megvalósulhat az együttműködés, ilyen a gazdálkodástudományhoz, a turizmushoz, az egészségtudományhoz, a szociális területhez kapcsolódó képzések – A Kodolányi János Egyetem oktató-kutató-fejlesztő felsőoktatási intézmény. Az egyetem törekszik a helyi, valamint globális partneri kapcsolatok kialakítására, ezen kapcsolatokból származó lehetőségek kiaknázására, mind az oktatás, mind a tudományos kutatás területén, kiemelten kezelve a képzést, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, a tudásgazdaság, a jóléti szolgáltatások, a vállalkozói ökoszisztéma és a pedagógiai innováció kutatási és fejlesztési területeit.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A szakképzési centrum képviseletében, Horváth Lajos Zoltán főigazgató megszólalásában kiemelte – Azért is jó ez az együttműködés, mert olyan területek tudunk behozni az okleveles technikus képzésbe, amelyek eddig nem voltak jellemzőek a Székesfehérvári Szakképzési Centrum intézményeiben, ezzel ezeket a hiányosságainkat is orvosoljuk – A 2015 óta működő Székesfehérvári Szakképzési Centrum részeként a 11 szakképző intézmény szakmai kínálata széles körű, a gazdasági-piaci szereplők igényeit magas színvonalú, korszerű, rugalmas szakmai képzésekkel elégítik ki, kiterjedt szakmai kapcsolatokkal, sikeres duális partneri együttműködésekkel rendelkeznek. A jogszabályok adta lehetőségeket kihasználva a felnőttek szakmai oktatásában, a felnőttképzésben is jelentős szerepet vállalnak.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Végül pedig Cser-Palkovics András polgármester méltatta az együttműködést, és hangsúlyozta – Mindig örömmel tölt el, ha különböző területen dolgozó intézmények működnek együtt a város érdekében, most is ez történik, ez is Székesfehérvár egyik sikerének kulcsa – Az esemény záró akkordjaként pedig, az együttműködést az egyetem részéről Vizi László Tamás mb. rektor, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum részéről Horváth Lajos Zoltán főigazgató látta el kézjegyével.