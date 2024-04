Villanyautók a Vértesben 1 órája

Megáll az elektromos autók karavánja Pusztavámon

Fejér megyét is érinti a Céges Villanyautó Túra, sőt, a Vértesben, egészen pontosan Pusztavámon meg is állnak. A járműveket meg lehet csodálni, ahogy a vezetőik által elvégzett feladatok megoldását is május másodikán, 13 óra tájban.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

A Céges Villanyautó Túra egyik állomása a Pusztavámi Művelődési Ház, és környéke lesz, így az érdeklődőknek érdemes várni a mintegy 16 autó érkezését, május 2-án. A csütörtöki napon, várhatóan 13 körül fut majd be az első elektromos jármű, és később érkezik a többi is. Nem csak megállnak, majd kis bemutatkozás után elvonulnak, ugyanis feladatuk is van. A rendezvényen részt vevő 16 villanyautó és annak vezetői egy pontossági feladatot fognak végrehajtani, és akit érdekel, azok megnézhetik közelebbről ezeket a modern, környezetbarát járműveket, sőt kíváncsiskodni is lehet a versenyzők teljesítményével kapcsolatban.

