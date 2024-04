Akár gombát, akár medvehagymát (de semmiképpen sem agancsot!) indulunk gyűjteni az erdőbe, érdemes előbb hiteles forrásból tájékozódnunk a gyűjtés szabályairól. – A természetben folytatott növénygyűjtésnek szabályai vannak. A medvehagyma erdei terméknek számít, éppúgy mint a szeder, málna, vadgyümölcsök, gomba, ezért ugyanaz a szabály vonatkozik rájuk. Eszerint ezekből személyenként és naponta két kilogramm szedhető! – hívja fel a figyelmet Klébert Antal természetvédelmi őr.

– A szabályozás és a törvényileg meghatározott mennyiség azt a célt szolgálja, hogy kizárjuk az iparszerű gyűjtést. Ugyanis rengeteg embert vonz a medvehagymaturizmus; ilyenkor teherautóval, buszokkal jönnek az emberek. A természetnek rendkívül megterhelő, amikor beáll egy busz és leszáll 40-50 ember, és összeszed fejenként egy zsák medvehagymát. Az ilyen jellegű gyűjtés már nemcsak a medvehagymának nem jó, hanem az ott élő állatoknak, fészkelő madaraknak sem, akiket az emberi jelenlét és zaj könnyen felzavar. A taposási kár pedig sokkal jelentősebb, mint a medvehagyma szedésekor keletkezett anyagi haszon! – emeli ki a szakember, aki hangsúlyozza, hogy sokan bizony nem tudják, hogy ha a medvehagyma természetvédelmi területen nő, akkor tilos a szedése. Védett területen tilos bármilyen növényt szedni, akkor is, ha maga a növény nem védett, ide tartozik egyébként a medvehagyma is. Előfordulhat, hogy magánterületen szeretnénk medvehagymát gyűjteni, ilyenkor előzetesen a terület tulajdonosához kell engedélyért folyamodnunk.

– Fejér megyében is vannak helyi védett területek, például Alcsútdoboz, Mór, Gánt, Csókakő települések környékén is. Ha valaki megy gyűjteni, előtte tájékozódjon, hogy az a terület védett státuszban van-e. Főleg akkor kell odafigyelni, ha a gyűjtéskor le akarunk térni a kijelölt turistaútvonalakról. Nyilván nem áll minden sarkon egy természetvédelmi őr, de szabálysértésnek minősül, ha valakit elkapnak. Az iparszerű szedéshez már eleve gépjárművel kell behajtani a védett területre, ami már önmagában is egy szabálysértés. Erdészeti utakra és védett területekre behajtani tilos – figyelmeztet Klébert Antal, hozzáfűzve, hogy Fejér megyében a Vértes-hegység északi részére érdemes menni medvehagymát keresni, mert a növény a hűvösebb, csapadékosabb mikroklímát szereti. Érdemes felkeresni a tatabányai medvehagyma-tanösvényt is, amely 1,5 kilométer hosszú és nyolc állomásból áll. A könnyen végigjárható gasztronómiai sétány Tatabánya határában, a Síkvölgyben található.

A gyűjtésre vonatkozó szabályok mellett nem árt résen lenni a konyhában sem! – A medvehagyma most már teljes virágzásban van, hiszen idén körülbelül két héttel előrébb tart a természet a hirtelen beszökött meleg miatt. A medvehagyma levele, amit fogyasztani szoktunk, zsenge korban a legjobb, egyébként fogyasztható minden része. Salátákba, tésztába, kenyérbe, pogácsába szokták tenni, számtalan felhasználási módja van. Ahogy öregszik a növény, egyre csökken a felhasználási értéke, hasonlóan minden más leveles zöldséghez. Amikor virágzik, én akkor már nem szedném – mondja a természetvédelmi őr. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni évről évre, hogy a medvehagyma könnyen összetéveszthető a gyöngyvirággal, amely azonban nagyon mérgező! A medvehagymának jellegzetes, fokhagymaszerű illata van, így az orrunkra érdemes hallgatnunk. Szedéskor a levelet megtörve érezhetjük az erőteljes illatot. A kevésbé jó szaglásúak pedig nézzék meg alaposan a virágot, mely a két növény esetében teljesen eltérő. A gyöngyvirágnak harang formájú, lefelé hajló virágai vannak, míg a medvehagyma virágai tömött ernyőkben nyílnak. A gyöngyvirág fogyasztása halálos, míg a medvehagyma bátran fogyasztható.

A legfontosabb, hogy kellő elővigyázatossággal járjunk el, és akkor nyugodt szívvel szívhatjuk be az erdőket ilyenkor belengő, kellemes (medve)hagymaillatot, és fogyaszthatjuk el az ezzel a barátságos növénnyel készült ételeinket.