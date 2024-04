Nagyszabású programsorozattal készül az idei évben is a gárdonyi önkormányzat a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor és Pálinkafesztiválon, melynek központja ezúttal is a Szarvas szobor körül lesz. A fesztivál építése már ma, kedden megkezdődött – jelentette be a szervező, felhívva a figyelmet: a megszokott parkolási rend ezért április 30-a reggelétől módosult. Az autósok a volt-Nádas étterem előtti parkoló helyett a posta mögötti parkolót tudják használni parkolásra. A helyszínre ugyanis már érkeznek a rendezvény faházai, a szakemberek telepítik az áramot, és folyamatos lesz a teherautók mozgása is. A parkoló gépkocsikban okozott sérülések elkerülése érdekében azt kérik, ide már ne parkoljanak. Sőt, a régebb óta ott álló autók is nehézséget okoznak a szervezőknek a telepítés során.