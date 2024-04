Március végén Gánt felől érkezett a faluba egy idősebb házaspár, akiknek autójuk a Kossuth utcán, a falu eleji kanyarban kissé átcsúszott a szemközti sávba és összeütköztek az ott szabályosan közlekedő trailerrel. – Éppen édesanyámnál voltam, amikor egy hatalmas csattanásra lettem figyelmes. Amikor kiszaladtam a házból, láttam, hogy baleset történt. A pórul járt autóból még a motor is kiszakadt! Szerencsére nem történt komolyabb baj, de azonnal rendőrt, mentőt hívtam és én értesítettem a családjukat is az esetről – idézte fel a történteket Sallai Mihály, polgármester, aki intézkedett az út teljes lezárásáról, a forgalom eltereléséről, majd a helyszínelés végén az út takarításáról is, hiszen minden tele volt törmelékkel. A csattanás zajára a szomszédságból is összefutottak az emberek, akik a bajt látva szintén igyekeztek segíteni: volt, aki széket hozott a balesetet szenvedett házaspárnak, másvalaki vizet vitt nekik és mellettük maradtak a mentő kiérkezéséig.

Szűk két hét telt el az eset óta és szerdán levelet hozott a posta a hivatalba: a házaspár hölgy tagja írt a polgármesternek, melyben megköszönte a segítséget és a jólelkűséget, amit a zámolyi emberektől kaptak a bajban. – Jólestek a kedves szavak, mert az ember ugyan nem vár köszönetet a segítségért, de mégis olyan figyelmesség ez, ami szívet melengető. Az is csak a levélből derült ki, hogy a hölgynek sem volt súlyos a sérülése, amit a biztonsági öv rántása okozott neki az ütközéskor – zárta a történetet Sallai Mihály.