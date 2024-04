A jubileumi kiállítás hazánk NATO csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából nyílt a Kodolányi János Egyetemen. A házigazda a helyet adta, míg a Honvédségi és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete összeállította, majd április 29-én délelőtt megnyitotta a tárlatot, a Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal karöltve.

A NATO brüsszeli központja által támogatott kiállítás, dokumentum értékű, látványos fotókkal és azokat kiegészítő, a magyar tagságra vonatkozó információkkal mutatja be a csatlakozás folyamatának leglényegesebb mozzanatait és eseményeit, köztük a NATO tag Magyarország, illetve a Magyar Honvédség kiemelkedő szerepvállalásait, tagságból eredő közös feladatok végrehajtásában való részvételét. Így megjelent a lenyomata a balkáni, a közel-keleti, az afganisztáni békefenntartó műveleteknek, valamint a légtér szövetségi védelme érdekében teljesített szolgálatnak is. A kiállítás külön fejezete láttatja a MH átfogó, modernizációs programját, a Zrínyi 2026 fejlesztési eredményeit, amelyekkel egy új minőségi szintet lép Magyarország hozzájárulása a NATO biztonság és együttműködés megvalósításához.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

–Fontos tudni, hogy változik védelmi szövetség, amely gyakorlatilag garantálja a tagállamoknak a biztonságát, így Magyarország biztonságát is, tehát a Magyar Honvédségek olyan képességgel kell rendelkeznie, amellyel a NATO összképességét javítja. A kiállítást főleg a fiatalok számára ajánlom, hogy nézzék végig ezeket a tablókat, melyeknek köszönhetően hiteles képet kapunk arról, hogy mit vállalt a MH és hogy mennyit fejlődött–mondta Csikány Tamás, a KJD tudományos rektorhelyettese, aki nem csak professzor, de dandártábornok is, ezért megkérdeztük, hogy van-e valamilyen képesség, szakterület, amiben esetleg kiemelkedünk a többi nemzet közül?

–Nyilvánvaló, hogy a honvédség szemlélete, és most már tulajdonképpen a technikai felkészültsége is mindenben megfelel a NATO képességeknek. Ehhez nyilván korábban szolgált rendszert át kellett állítani, és azt hiszem, hogy a mai napra majdnem tökéletesen sikerült, sőt, a tisztek, a tábornokok gondolkodása is teljesen megváltozott. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb érték, hogy fel tudtunk nőni a feladathoz, így vállalva részt különböző missziókban, békefenntartó vagy akár újjáépítési műveletekben–fogalmazott a rektorhelyettes.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kiállításmegnyitón NATO katonák is megjelentek, több nemzetet is képviselve.

–Nem csak a 25 éves évfordulóját ünnepeljük Magyarország csatlakozásának, hanem azt is hogy 75 éves a NATO. Mindig fel szoktam tenni a kérdést, hogy ki az a NATO, és sokan nem tudják megválaszolni, pedig hát mindenki, aki itt, ebben a teremben van, az az, a határokon belül mindenki az, a legkisebb csecsemőtől, a legöregebb aggastyánig. Jó érzés az, hogy képekben is megjelenik az, amit a Magyar Honvédség tesz annak érdekében, hogy ne csak Magyarország, hanem a szövetség valamennyi országának állampolgárai biztonságban tudják magukat–mondta Topor István ezredes, a NATO Erőket Intergráló Elem parancsnoka.

A 25 év Szövetségben-Biztonságban kiállítás május 6-áig látogatható a Kodolányi János Egyetem Rákóczi úti épületének felső szintjén.