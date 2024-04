- A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője keresett meg a múlt héten és tette fel a kérdést: kijöhetnének-e hozzánk a kormányhivatal köztisztviselői szemetet szedni a zámolyi szőlőhegyre? Természetesen örömmel fogadtuk a felajánlást, hiszen minden segítő kéz jól jön – mondta kérdésünkre Sallai Mihály polgármester, akitől azt is megtudtuk, az elmúlt években számos helyről tűntették el az illegálisan elhelyezett, akár több éve ott lévő hulladékot, mely nem kis munkával járt és nem kevés kiadást jelentett az önkormányzatnak. Adandó alkalommal aztán kiépítették a kamerarendszer is a faluban, amely érezhető javulást hozott szemétfronton. - A felelősségre vonások és a feljelentések visszatartó erővel bírnak, de sajnos a kamerák által nem belátható területeken továbbra is előfordul illegális hulladéklerakás – tette hozzá Sallai.

Ilyen többek között a zámolyi szőlőhegy Csákberény irányába eső része. Ezt a területet tisztították meg hétfő délután közös erővel az önkéntes szemétszedők és a zámolyi önkormányzat dolgozói. Mint kiderült, a HulladékRadar applikáció hozta össze a községet és a kormányhivatalt, a zámolyi önkormányzat ugyanis az alkalmazáson keresztül korábban hivatalosan is bejelentette a lerakott szemetet és annak helyszínét. – Hosszú évek óta járunk a hivatal munkatársaival a TeSzedd keretében szemetet szedni, de eddig minden évben Székesfehérváron tettük ezt. Most a HulladékRadart hívtuk segítségül, hogy kiderítsük, hol tudnánk segíteni az idén. A csapat ezúttal közel 30 főből áll, de évente változik a létszám és a jelentkezők sem mindig ugyanazok – árulta el Petrás József főosztályvezető, aki szintén részt vett a hétfő délutáni önkéntes akcióban.

Mintegy két óra alatt közel 10 köbméternyi szemetet szedtek össze, jóval többet annál, mint amennyire előzetesen számítottak. Önkéntes szemétszedést szerveznek még Zámolyon a héten: szombaton reggel 8 órakor szintén a szőlőhegyen, a hétfőn megtisztított terület szomszédságában folytatódik a munka, ahová várják a segítőket és – ahogy a polgármester hozzátette - azokat is szívesen látják, akik odavitték a hulladékot!