A törvényszék 2023-as munkáját, valamint azok számadatait az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője, Benkő Imola ismertette a jelenlévőkkel. Tájékoztatásából kiderült, hogy a Székesfehérvári Törvényszék az országos ügyérkezésnek 3,3%-át látja el, ezzel pedig a bírói kar szolgálata is arányos, ugyanis a bírók 3%-a itt, Székesfehérváron van.

– Egy törvényszék működésének jó mutatója az is, hogy hány érkezett, befejezett és folyamatban lévő ügye van. 2023-ban az ügyek összességét tekintve együttesen 39 165 ügyet fejeztek be a törvényszék bíróságai, amely az országos befejezés 3,3%-a volt. E befejezések 1,5%-kal meghaladták az érkezést, mivel a beérkezett ügyek száma 2023-ban 38 606 ügy volt. A folyamatban lévő ügyek 8,8%-kal mérséklődtek. 2020 augusztusa óta országosan – köztük Székesfehérváron is – csaknem megfeleződtek a két éven túli peres ügyek száma. Így 2023 év végére már csak 105 két éven túli peres ügy volt folyamatban., ami 60%-kal haladta meg az országos átlagot – részletezte a főosztályvezető.

Benkő Imola azt is hozzátette, hogy az összes befejezett peres ügy 90%-a első fokon egy éven, másodfokon fél éven belül befejeződött. Ezentúl fontos mutatóként említette, hogy a törvényszék bíróságain a civilisztikai ügyek 92,3%-a első fokon emelkedett jogerőre, azaz a felek nem éltek fellebbezési jogukkal és elfogadták a bíró döntését.

A főosztályvezető mellett a Székesfehérvári Törvényszék elnöke, Turcsánné Molnár Katalin is adott tájékoztatást. Az elnök többek között a törvényszék gazdálkodásáról, valamint terveiről beszélt.

Mint mondta a Székesfehérvári Törvényszék tavalyi évét is a megfontoltság és a takarékosság jellemezte. Működésükhöz minden szükséges feltétel biztosítva volt és a rendelkezésükre álló összeg 4 milliárd 339 millió 198 ezer forint volt. A tervek kapcsán elmondta: továbbra is az a céljuk, hogy független bíráik magas szakmai színvonalon, időszerűen és megalapozottan ítélkezzenek.