Ahogy minden évbe eljön a Szent György-heti Vigasságok ideje, úgy eljön a Móri Ezerjó Félmaraton futóverseny is. Három távot, pontosabban 5-10 és 21 km-en próbálhatják ki magukat a nevezők, akikből idén sem volt hiány, hiszen mintegy 450-en álltak rajthoz.

–A visszajelzések alapján is minden rendben zajlott a versenyen és bár új rekordok nem születtek, de azt meg kell hogy jegyezzem, hogy ennyien még sosem indultak az 5 km-es távon. Pontosan 220 nevező választotta ezt a távot és a dolog hátterében az állt, hogy móri, illetve mór környéki cégek közül többen vállalták azt, hogy szponzorálják a munkavállalókat, vagyis, hogy ők neveznek be helyettük. Ezért volt is egy olyan különdíjunk, hogy a Legsportosabb cég, amit a Fehrer Hungária kapott–mondta a főszervező, Geszler Csilla.

Fenyves Péter polgármester síppal indította és érmekkel várta a legifjabb futókat

Fotó: Hrubos Zsolt

Tőle tudjuk, hogy a Leggyorsabb móri félmaratoni futó ebben az évben, a korábban megszokottakkal ellentétben egy női versenyző lett. Kőhidi Csilla lefutotta a fiúkat is, ugyanis 1 óra 42 perc alatt teljesítette a 21 kilométert, ami igen jó eredmény. Összehasonlításképpen a leggyorsabb fiú 1 óra 32 perc alatt ért célba, ám ő nem a móriak táborát gyarapította.

Az 5 km-es távon Balog Barbara és Csontos Imre végzett az első helyen, míg a 10 kilométeres távot választók közül Hajas Bernadett és Bagos Tamás nyert.

A félmaratoni, 21 km-es táv esetében már korcsoportonkénti felosztás is volt, így a 35 év alattiak versenyét a már említett Kőhidi Csilla és Gerlei Máté nyerte, míg a 36 év felettieknél Turóczyné Scher Anita és Polczer Tamás lett a legjobb.

Móron a futásnak szinte sosincs vége a lelkes szervezőknek köszönhetően, így mint megtudtuk, már körvonalazódnak a tervek és várhatóan szeptember második hétvégéjén elstartol a 12 km-es Éjszakai Ezerjó, melynek során a futók Mór és a Csákberényhez tartozó Orondpuszta között futnak.