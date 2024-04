Sárkeresztúr önkormányzatának közösségi oldalán is hívogatják az alkalomra a lakosságot, ahogy írják – Most is csatlakozunk az országos "TESZEDD" akcióhoz. Hívjuk a közösségi terek tisztaságáért tenni akarókat. Fogjunk össze, legyünk minél többen! A sok dolgos kéznek minden könnyű, semmi nem lehetetlen. Találkozzunk az óvoda parkolójában, innét keressük a helyszíneket, amire várunk javaslatot! – A munka elvégzése után pedig köszönetül közös ebédre várják a résztvevőket.

Szombaton Polgárdi is csatlakozik az országos kezdeményezéshez, ahol regisztrálni a [email protected] e-mail-címen lehet. A település polgármestere pedig közösségi felületén buzdítja a lakókat a részvételre – Szokásunkhoz híven idén is csatlakoztunk a "Te Szedd" országos felhívásához! Elnézve a közterületeket, sajnos akad teendőn idén is! Kérem csatlakozzatok, tegyük szebbé és tisztábbá a várost! – A részvevőket a városháza parkolójában várják majd, reggel kilenc órakor.