Hagyománnyá vált a Móri Ezerjó Félmaraton futóverseny, így a legtöbb nevező pontosan tudja milyen távokra és milyen terepviszonyokra számíthat, ha bevállalja a versenyt. Idén is 5, 10, 21 km-es távon lehet indulni, és az is állandó, hogy a rajt helyszíne, a Szent István Park bejárata lesz, a Móri Polgármesteri Hivatal felől. Az előnevezési határidő a verseny időpontja előtt tíz nappal lejárt, de természetesen a helyszínen is lehet nevezni. Hogy hány embert is várnak összesen az Ezerjó Félmaratonra, azt a főszervező mondta el az előnevezés lehetőségének lezárása után.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

–A felnőtt távokon indulva körülbelül 420 emberrel számolunk és emellett nagyjából 150 gyerek indulására számítunk a kisebbeknek való távokon. Utóbbiak esetében fél tízkor lesz két korcsoportban a rajt. Ahogy azt már megszokhatták, az indulás előtt közös bemelegítés lesz és a célbaérkezéskor ingyen kávé és jégkrém várja a versenyzőket. Mivel nagy sikere volt tavaly, idén is lesznek zenészek az útvonalon, két helyszínen is. A Pászti Miklós Zeneiskola növendékei két csapatot alkotva buzdítanak. Az egyik a templom oldalában, a Wekerle Sándor szobor felöli oldalon önt lelket a futókba, míg a másik a Laposnál várja majd a mezőnyt. Azért a városi szakaszon lesznek a zeneiskolások, mert a két említett helyet minden egyes táv érinti–mondta Geszler Csilla főszervező.

A város honlapjára is kitették a rajtidőpontokat, így már tudjuk, hogy a tervek szerint a 21 km-es táv futói 10 órakor elstartolnak. Az 5 km-es táv versenyzői számára 10 óra 10 perckor dördül el a startpisztoly, míg a 10 km-t vállalók 10 óra 15 perc indulnak.

Aki lemaradt az előnevezésről, az se legyen elkeseredve, hiszen idén is lesz helyszíni nevezés, méghozzá 8 órától 9 óra 15 percig a Radnóti Miklós Általános Iskolában.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Aki így vagy úgy, de benevez, annak jár, a részvételi jogon túl, befutóérem, chipes időmérés, frissítés, jégkrém és kávé a célban, valamint a fröccsponton a frissítés. Az 5 és 10 km-es távokon a női és férfi 1-3. helyezettjei, 21 km-en két korcsoport, 35 év alattiak és felettiek, helyezettjei egyedi díjazásban részesülnek. A manófutamos kicsik pedig tárgyjutalmakat kapnak.

A chiphasználatról azt tudtuk meg, hogy az időmérés a rajtszám hátuljára ragasztott UHF chipekkel történik. A rajtszámnak mindenképp végig láthatónak kell lennie, ezért elől és kívül kell hordani a rajtszámot, amit szabályellenes összehajtani vagy levágni az alját.

Az a szervezők kérése, hogy akár versenyzői, akár látogatói minőségben megyünk ki az április 28-án kezdődő Móri Ezerjó Félmaratonra, mindenképpen vigyen magával mindenki saját poharat, ugyanis szeretnének pohármentes futóversennyé válni.