Három évvel ezelőtt mi is írtunk arról, milyen konkrét tervek születtek a váli kastély, illetve a hozzá tartozó épületek és a terület felújítására, hasznosításárwa vonatkozóan. Az álom azonban sajnos azóta is csak a fejekben és papíron létezik, ugyanis a konkrét tervek még mindig nem készültek el. De vajon miért? – tettük fel a kérdést Bechtold Tamás, polgármesternek. - Az első közbeszerzésre nem érkeztek érdemi ajánlatok, míg a második alkalmával a közbeszerzési döntőbizottság úgy ítélte meg, túlságosan tágan határoztuk meg az elképzeléseinket, így nem volt elég egyértelmű, mit is várunk pontosan, ami a tervezést is lehetetlenné tette. Ezúttal azonban készíttettünk egy tanulmánytervet, amiben már minden nagyon konkrétan le van írva és ami alapjául szolgálhat egy sikeres tervezésnek, illetve egy erre kiírt közbeszerzésnek – foglalta össze a lényeget a polgármester, aki 13 éve dolgozik azon, hogy a település középpontjában található, még leromlott állapotában is látványos és szép kastély, valamint a hozzá tartozó ingatlanok végre elnyerhessék méltó formájukat és funkciójukat, miközben a község számára is hasznot hajtanak.

A korábban felvázolt elképzelések továbbra is élnek. Elsőként a szolgabíróság épülete újulna meg, ami mindjárt az egész kastély-beruházás projektirodája is lehetne. A kastélyban a három korszakra osztott kastélytörténeti kiállítás mellett kávézó és múzeumshop várná a látogatókat, míg az emeleten rendezvénytermek – korabeli bútorokkal berendezett nászutas lakosztállyal a szomszédságában - és egy Kokas Ignác tárlat kapna helyet. A négyszintes uradalmi magtárban turista- és vendégházat, illetve kulturális rendezvényhelyszínt alakítanának ki, mellette sportolási lehetőségekkel. „Nagy durranásnak” számít a nagypince, amiben lehetne egy kisebb kulturális rendezvények befogadására alkalmas pinceszínház, vagy mozi, egy apró sörfőzdével és pincelőtérrel. A Rongyos néven ismert területen pedig az egész ingatlanegyüttes fenntartóbázisa épülne ki raktárakkal, garázsokkal, szolgálati lakással. A nagy kérdés persze ezúttal is az: mikor lehet mindebből valami?

Kilátás a kastély erkélyéről: a jobb oldalon látható épület, a szolgabíróság épülete is megszépülhetne

Fotó: FMH Archív ( Fehér Gábor)

- A közbeszerzést ezúttal az építési minisztérium és a Fejér vármegyei önkormányzat közösen írja ki, bízunk benne, hogy végre eredményes lesz! Ez esetben 2025 végére elkészülhetnek a kiviteli tervek. Kell ennyi idő, hiszen sok épületről és mintegy 11 hektáros területről beszélünk – tette hozzá Bechtold Tamás, aki szerint Válnak - miután nincs ipara, így abból bevétele sem - a turizmust kell megcéloznia. ami „hozhat a község konyhájára” és munkahelyeket is teremthet még akkor is, ha nem az önkormányzat lesz ennek a turisztikai komplexumnak az üzemeltetője.