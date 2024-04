A munkálatok gyors ütemben haladnak, várhatóan augusztus végén be is fejeződnek. A szigetelés kívül és belül elkezdődött, a nyílászárók a helyükre kerültek. A tetőzet befedése teljesen kész, a mennyezet szerelése és szigetelése folyamatban van, illetve a bel-és kültéri vakolat finomítása is jó ütemben halad.

Fotó: Önkormányzat

Mint arról az önkormányzat tájékoztatott: – Köszönjük Magyarország Kormányának a döntést, az Irányító Hatóságnak és a Magyar Államkincstárnak, hogy igényünket elfogadták és döntésre felterjesztették, és köszönjük Varga Gábor országgyűlési képviselőnek és Molnár Krisztián Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökének a közbenjárást és együttműködést a projekt megvalósításáért.