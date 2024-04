Átlagosan indult ez a nap is mint a többi. Bár nemzeti ünnep volt, így egy napra pihenhetett és elfelejthette az egyetem nehézségeit. Épp választ várt egy közösségi médiában feltett kérdésére, amikor felbukkant egy személy. Váratlanul toppant az életébe. Bár ismerte már korábban, de sosem beszélt vele. Nem beszéltek korábban, mégis az első perctől egymásra voltak hangolva. Nem telt el egy nap, de már úgy ismerték egymást, mintha ezer éve legjobb barátok lennének. Ez azóta is változatlan. Az élet ilyen. Átlagosan indulnak a napjaink, de sosem tudjuk mikor változik meg minden. Azt sem tudhatjuk milyen irányba változnak a dolgok, ezért is fontos, hogy éljük meg a pillanatokat. A barátságokat pedig őrizzük és tartsunk ki egymás mellett bármeddig, hisz a legfontosabb, hogy számíthassunk valakire, de ami ennél is lényegesebb, számíthassanak ránk.