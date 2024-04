Ez a nap is úgy indult, mint a többi. Felébredt reggel, elkészült és indulásra kész volt. Valami mégis más volt. Más, hiszen először indult el dolgozni. Korábban csak az iskola néha sivár padjában ült, tanult az életről. Most viszont kilépett a nagy világba, és teljesen új helyzetben találta magát. A környezet segített, azonban minden megpecsételődött már az első nap. Az első nap, amikor meglátta hosszú, barna fürtjeit, piros pozsgás kedves arcát, és meghallotta madárdalos szépen csengő hangját. Onnantól semmi sem volt ugyanaz. Reménytelenül küzdött, s bár belül tudta, hogy bárhogy törekszik nem teljesülhet álma, mégsem adta fel. Úgysem, hogy tudta a végén tőrt szúrnak a szívébe. Ő így is boldog volt, szenvedve.