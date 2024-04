Úridáról készült filmünket ITT tekinthetik meg.

Úgy tartják, hogy a település már a honfoglalást megelőző időszakban létezett, ám kissé északkeletebbre, mint most, a Sárvíz partján. Első írásos említéseként a Hurhyda név olvasható egy 1009-ben keletkezett oklevélben. Ez később olyannyira módosult, hogy az évszázadok során volt Urhyda, Vrhida, Wrhyda és Úrhidgya is. Mai elnevezése 1612-től szerepel a dokumentumokban. Említenek még egy Szent István idejéből származó írást, mely szerint Úrhidára utalva feltűnt a „civitas” szó, ami feltehetőleg arra utal, hogy egy földvárat építettek ide akkoriban egy fontos út vagy híd védelmét szolgálva. 1323-ban a veszprémi püspökég birtokaként szerepel a nyilvántartásokban, mely egészen az 1500-as évekig, a törökök ideérkezéséig így is volt. Majd 1560 és 1582 között kihalt településként írnak róla.

A török idők és a kihaltság után Batthyány Ferenc tulajdonaként jelenik meg, akit a Madocsányi család és a Vörös család követett, utóbbiak már szőlőtelepítést is végeztek, és területeket adtak bérbe, melylyel megindult a falu újbóli benépesedése. Az 1848-as szabadságharc közvetlenül nem érintette Úrhidát, de az I. és II. világháború már annál inkább. Míg az I. világháború számtalan tartalékos katonát szólított el innen, addig a II. világégésben a több hónapon át tartó frontnak köszönhetően megrongálták az épületeket, és számos polgári áldozatot is követelt. Az elesettek emlékére emlékművet állítottak. 1945-től Úrhida a kistelepülések életét élte, majd a 80-as évek után jelentősen fejlődni kezdett. Földműves-szövetkezet és vadásztársaság alakult, megépült a kultúrház, villamosítottak és postát nyitottak. Nem sokkal később ismét mélypont következett be, amikor a fejlődések ellenére 1969-ben a település elvesztette önállóságát, és csak tanácsi kirendeltség maradt, közigazgatásilag Szabadbatytyánhoz csatolták.