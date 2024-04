A Vadászmajálist eredetileg azért találták ki, hogy a Vál-völgyi lakosoknak legyen egy közös rendezvényük, ahol megismerhetik egymást, saját természeti környezetüket, ugyanakkor pedig a területen működő vadásztársaságokat és a vadászok munkáját is. A rendezvény arra is alkalmat ad, hogy a földtulajdonosok és a vadásztársaságok egymással is „hangot találjanak” bizonyos kérdésekben. A komor tárgyalóasztal helyett a jó levegőn, szép környezetben elfogyasztott finom ételek mellett egyeztetni is kellemesebb. Nos, a helyi rendezvénynek induló program úgy tűnik, lassan kinövi a falut. Ahogy azt Császár Roland, polgármester elmondta, tavaly több mint hatezren fordultak meg a rendezvényen, így idén már komolyan gondolkozni kell azon is, mi lesz, ha még többen lesznek, hiszen a falu befogadóképessége véges, parkolni sem egyszerű ezen az egy napon. Azt is hozzátette, sikerült 2,3 millió forintot nyerni pályázati úton az idei Vadászmajálisra, amiből a korábbinál nagyobb színpadot tudnak felállítani.

Ami pedig a programot illeti, a nap a jól bevált forgatókönyv szerint, de némileg más elemekkel megtöltve zajlik majd május 4-én, azaz szűk három hét múlva Kajászón. Idén a Barátok Köztből ismert R. Kárpáti Péter – aki Berényi Andrást alakította a sorozatban – lesz az esemény házigazdája, amelyen a gasztronómia ezúttal is kiemelt szerepet kap majd. A színpadon egymást váltják a helyi és a vendégfellépők, akik kulturális, zenés és táncos produkciókkal, állatos bemutatókkal szórakoztatják a nagyérdeműt. Este Varga Miklós lép fel és idén először tombolasorsolás is lesz, melynek valóban komoly nyereményei vannak!

A színpadi fellépők mellett a nap folyamán számos kísérőprogrammal várják a résztvevőket. A teljesség igénye nélkül, lesz: lovaskocsikázás, népi fajátékok, air soft, íjászat, hőlégballon (időjárásfüggő), állatsimogató és egészségsátor is. A teljes programot az alábbi plakát tartalmazza.